﻿﻿﻿Berrettini-Djokovic, Us Open: avevano ragione i bookmaker

È terminata con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2, 6-3 la partita dei quarti di finale agli Us Open che si è disputata alle 02,15 ora italiana all’Arthur Ashe di New York tra Berrettini e Djokovic. L’incontro è stato un clone quasi perfetto del precedente che i due tennisti avevano giocato l’11 luglio nella finale di Wimbledon, dove Novak vinse sempre in quattro set: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Accidenti, figurarsi se i bookmaker si azzardavano a pagare 14 volte la posta nel caso di un eventuale successo del nostro Matteo, che subito dopo ha commentato:

“Non ho mai provato qualcosa di simile. Due anni fa con Nadal fu diverso, anche perché essendo in semifinale ero più stanco. Oggi stavo bene, ma non sono riuscito a tenere il livello di Djokovic per tutta la partita. Ho giocato bene, ma oggi si è visto perché è il più forte al mondo: non importa come stai giocando, lui fa semplicemente meglio. Per quanto potessi giocare bene, lui ha continuato ad alzare il livello e ha fatto meglio. Ha meritato la vittoria, ho visto le statistiche: fanno impressione”. l’Azzurro ha poi parlato delle speranze dopo il primo set: “Chiunque dopo un primo set come quello che abbiamo giocato avrebbe pagato con un po’ di stanchezza. Lui invece ha preso energia da quel set, al momento non c’è molto che io possa fare. Da questa partita imparo molto e l’obiettivo è quello di essere pronto la prossima volta”.

Nonostante la delusione per la cocente sconfitta del nostro tennista, veniamo via dall’Arthur Ashe di New York con la convinzione che Matteo Berrettini rimarrà tra i primi dieci giocatori del mondo ancora per molto tempo…chi vivrà, vedrà!