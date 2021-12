﻿﻿Il Governo interviene con 300 MLN sul caro bollette

Titoli di giornali a caratteri cubitali ed apertura dei telegiornali sulla notizia del giorno nelle scorse ore: il Governo aiuta con 300 milioni di euro i contribuenti per alleviare il caro bollette che sta pesando sugli utenti già provati dalla crisi economica e la perdita del lavoro…non sarà mica lavoro un part-time retribuito 500 euro al mese sbandierato come un gran successo degli ultimi Esecutivi?! Però se si segue la regola del ‘piuttosto’ anche sei euro all’anno per famiglia, che più precisamente fanno 50 centesimi al mese, non sono da buttare. Si, cari lettori, perché se dividiamo 300 milioni per le circa 25 milioni di abitazioni potete fare i conti anche da soli! Noi italici siamo sempre propensi ad esagerare, quasi fossimo pronti ad affidare la nostra vita ed il nostro portafoglio ad una persona sola…eppure è già successo e non mi pare ne siamo rimasti soddisfatti! Credo che dovremmo darci una calmata, ridimensionarci e collocare le cose giuste al posto giusto senza eccessi: come esaltare il nostro Primo Ministro, coadiuvato anche dal Capo della Farnesina Di Maio, quando aggiunge alle altre somme già stanziate al caro bollette altri 300 milioni di euro, facendolo apparire come un mecenate. Anche perché credo che lui stesso, uomo navigato e profondamente preparato, non lo desideri affatto! Ora, conoscendo i ‘polli’, non vorrei che oltre le apparenze e le acclamazioni a furor di popolo, i gattopardi stessero tramando per tirare il collo a lui onde evitare che possa salire al Colle; scusate il gioco di parole che non vuole essere assolutamente irrispettoso, anzi! Ora sarebbe bene andarci cauti sulla Santificazione dell’ex banchiere Mario Draghi, perché pure una persona posata e pragmatica come lui, abituata ai fasti ed ai riconoscimenti indistinti da Oriente ad Occidente, potrebbe lasciarsi affascinare dalle sirene della folla che già avevano tentato con Ulisse. Anche se Mario, proprio come Ulisse, sembra si sia attrezzato con la stessa marca di ‘cera’ ormai collaudata da millenni…però, non si sa mai! Ecco perché a titolo scaramantico ricordiamo a noi stessi la ‘parabola’ andreottiana: ‘a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca’. Credo abbiano ragione, come sempre, quei gattopardi che, sotto sotto, boni boni, stanno tramando perché vada a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica una persona con i capelli bianchi e poco acclamata, vista dalla folla adorante come un buon padre di famiglia piuttosto che un banchiere più utile agli imprenditori rampanti che ai poveracci. Che poi Mario Draghi termini come Leader massimo l’attuale Legislatura, si presenti alle elezioni, venga eletto senatore o deputato ed il Parlamento decida di affidare ancora a lui l’incarico di Primo Ministro per il mandato 2023-2028…magari!

Angelo Santoro