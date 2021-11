﻿﻿Il paradosso: con il booster AstraZeneca posso avere il green pass!

Entro l’anno tutti i vaccinati con due dosi di AstraZeneca saranno invitati a fare il terzo richiamo, solo che verrà iniettato loro Pfizer o Moderna…questo passa il convento: prendere o lasciare. Ma se lasci alla scadenza non ti verrà rinnovato il green pass. Allora dov’è il paradosso? Beh, la beffa c’è ed è anche enorme, solo che in questo continuo minestrone di notizie abbiamo dimenticato che quando ci hanno inoculato il vaccino di Oxford non è avvenuto per nostra scelta, ma siamo stati chiamati per mezzo di un Sms in un Hub vaccinale e ci hanno proposto il vaccino disponibile in quel momento. Ed a molti italiani, peraltro contro i loro desideri, è stato fatto AstraZeneca…pena ritardare la vaccinazione di qualche tempo! Ora del vaccino anglo-italiano non c’è più traccia, salvo nel Regno Unito dove, oltre a Pfizer, inoculano ancora il medesimo farmaco per la terza volta consecutiva. Ed ecco il paradosso. Non è ancora chiaro se un italiano va in Inghilterra a fare la terza dose, questa gli venga riconosciuta in Italia o perda il diritto al green pass! Se così fosse ci devono spiegare il motivo! O dicono che hanno sbagliato a vaccinarci con AstraZeneca, o che il fornitore non è stato affidabile con le consegne, perché in caso contrario se autonomamente dovessimo decidere di farci inoculare il vaccino di Oxford in un centro accreditato, sia esso pubblico o privato, il green pass sarebbe dovuto. Inoltre eviteremmo che i Ni e i No Vax possano trovare un’altra buona ragione per contestare un sistema informativo pasticciato!