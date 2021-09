﻿﻿Impresa titanica per Berrettini agli Us Open

Oggi, all’Arthur Ashe Stadium di New York, Berrettini non si batte solo con il numero uno del mondo dal quale quest’anno è già stato sconfitto nei quarti al Roland Garros e in finale a Wimbledon, ma con un’atleta lanciatissimo verso l’impresa di vincere il Grande Slam e diventare il giocatore più titolato della storia del tennis con 21 major. Se Djokovic fosse un giocatore emotivo Matteo potrebbe anche avere una chance, ma Novak è più glaciale di Björn Borg ed è quindi presumibile che non sia condizionato dalla storica impresa destinata a rimanere negli annali del tennis. Comunque sia, stasera alle 20,00 ora italiana, il mondo sportivo guarderà i quarti di finale degli Us Open incollato ad ascoltare alla radio il confronto tennistico dell’anno. Perché la radio? Beh, mi dà l’idea di quei tifosi di una volta che, non avendo altri svaghi, erano davvero incollati con le orecchie all’apparecchio a valvole con un entusiasmo che oggi non c’è più! Ecco, per il tennis italiano oggi sarà così, perché già da qualche anno aspettiamo un idolo e non vorremmo perderci questa occasione. Intanto, ahinoi, i bookmaker newyorchesi pagheranno 14 volte la posta nel caso di un eventuale successo dell’Azzurro…come a dire che per il romano l’impresa sarà titanica!