﻿Giochi paralimpici: l’armonia della diversità

Sembrano tutti musicisti, che suonano con lo spartito dell’armonia della diversità, gli atleti che si sfideranno nei Giochi paralimpici di Tokyo, quando il 24 agosto verrà alzato il sipario per ascoltare il battito del cuore di 4.400 campioni che si affronteranno in 22 discipline. Era solo il 18 settembre del 1960, quando nello Stadio dell’Acqua Cetosa di Roma vi fu la cerimonia di apertura della Prima edizione dei Giochi paralimpici; in quel momento, con una certa ipocrisia borghese, sembrava che a queste persone si volesse dare un contentino. 57 eventi in appena 8 sport: atletica leggera, biliardo, nuoto, pallacanestro, scherma, tennis da tavolo, tiro con l’arco, tiro del dardo. Invece, con il passare delle edizioni, gli atleti hanno dato dimostrazione di cosa significhi fare doppia fatica impegnandosi fino allo spasimo per sfidare le leggi di gravità e dimostrare di essere più guerrieri dei guerrieri, questa volta dei samurai, visto che le XVI paralimpiadi saranno ospitate dal Paese del Sol Levante a partire da martedì 24 agosto, per concludersi domenica 5 settembre. Quanto alle discipline, nel programma dei Giochi, faranno il loro esordio il para badminton ed il para taekwondo. L’Italia sarà rappresentata da 113 atleti a cui auguriamo i podi più prestigiosi.

Chiosa: ‘Il para badminton è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario. Tra i più veloci sport di racchetta, nel badminton (o volano) sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L’effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. Il para taekwondo, invece, è una disciplina millenaria, in apparenza misteriosa, imbevuta di storia, religione e misticismo, componenti che ne determinano il fascino per uno sport che sembra così distante ed ignoto, ma che in realtà è riuscito a mettere radici in luoghi contrassegnati da una cultura profondamente diversa rispetto a quella orientale in cui è nato. Per questo, al di là del significato letterale della parola taekwondo ‘l’arte di calciare e di colpire il pugno’ la domanda che ci poniamo è la seguente: che cosa è realmente quest’arte marziale, una filosofia o uno stile di vita?’.