﻿Paralimpiadi: alle 14,00 di oggi l’Italia è a quota 11 medaglie

Ad appena 48 ore dall’inizio delle Paralimpiadi le medaglie, è d’obbligo precisare nel momento che scriviamo perché le atlete e gli atleti italiani a salire sul podio dei vincitori riescono ad essere più veloci del tempo che impieghiamo a redigere le notizie, sono 11. Infatti, il nostro medagliere si è arricchito di altre sei medaglie portando il bottino, alle 14,00 ora italiana, appunto, ad 11 medaglie complessive: 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Anche oggi in vasca abbiamo guadagnato due medaglie d’argento con Carlotta Gilli nella finale dei 100m dorso e la staffetta 4×50 stile libero mista. Quindi, oltre alla Gilli, peraltro già bronzo nei 100m farfalla, salgono sul podio anche Terzi, Trimi, Beggiato e Fantin. Sempre in vasca Bocciardo vince l’oro nei 100 m stile libero, Boggioni il bronzo nei 100 m stile libero categoria S4, Raimondi l’oro nei 100 m rana e Bettella il bronzo nei 100 m dorso. Insomma, l’Italia vola al sesto posto nel medagliere delle Paralimpiadi 2020, dietro alla Cina, alla Gran Bretagna, alla Russia, all’Australia e all’Olanda. Spettacolo entusiasmante quello di Tokyo, dove oltre 4.500 atleti provenienti da 167 Paesi di tutto il mondo hanno iniziato a darsi battaglia per la conquista di 539 eventi in ben 22 discipline differenti. L’Italia, al secondo giorno di Giochi, è già protagonista in questa entusiasmante rassegna a cinque cerchi. Forza ragazzi, cerchiamo di scalare anche il podio della classifica gener ale!