La nostra provincia sembra sia l’unica in Regione che abbia scelto di chiamare le persone a cui somministrare la terza dose di vaccino anti Covid con un SMS. A Reggio pare che nessuno possa fare la prenotazione come, per esempio, a Modena o a Bologna, dove il cittadino va sul sito e accede autonomamente al suo fascicolo sanitario, prenota la vaccinazione e dopo aver dichiarato la categoria a cui appartiene ottiene l’appuntamento: giorno, ora e luogo dove recarsi perché gli venga somministrata la terza dose secondo le disposizioni del Ministero della Salute. Quale sia il metodo migliore non lo sappiamo, anche se tante persone sono convinte che il sistema Bologna, tanto per capire, eviti che ci possano essere errori interpretativi in relazione alle categorie da vaccinare per prime…perché più o meno tutti in fondo ci sentiamo fragili ed esposti al contagio! Mentre in tutta Italia sembra che ancora l’unica cosa non chiara siano le modalità che vengono applicate quando, per esempio, a fine giornata dovessero ‘avanzare’ alcune dosi per le cause più diverse…chi chiamare per evitare che vadano sprecate?! Lo chiedo perché è difficile proporlo al primo passante visto che parliamo di Hab vaccinali e non di una piazza dove è possibile uscire dal tendone e gridare: sono rimasti dieci vaccini Pfizer e due di Moderna, c’è qualcuno che si vuole vaccinare??

Angelo Santoro