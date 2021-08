700 progetti e 50 paesi per l’Isola Design Festival

Presentato lo scorso aprile sulla piattaforma digitale del distretto, Isola Design Festival, manifestazione di sei mesi organizzata da Isola Design District, entrerà nel vivo dal 5 al 10 settembre in modalità prevalentemente in presenza.

La design week è un occasione per scoprire i progetti presentati

Una selezione di quasi 700 progetti sono ad oggi presenti su isola.design, con oltre 50 Paesi partecipanti, e molti di loro sono stati presentati nei primi 4 mesi dell’evento. La design week è l’occasione per scoprire alcuni di questi progetti di persona. Oltre 100 tra designer, studi di design e aziende, infatti, metteranno in mostra i loro lavori nelle location del quartiere Isola a Milano. “Nell’ultimo anno il nostro lavoro è cambiato radicalmente e abbiamo avuto una crescita esponenziale in termini di consapevolezza del marchio, passando dalla riorganizzazione di un evento con cadenza annuale della durata di una settimana, alla creazione e gestione di una piattaforma digitale aperta al pubblico 24/7– spiega Gabriele Cavallaro, Co-Fondatore e amministratore delegato di Isola Design Group, la nuova e innovativa start-up protagonista di fatto del progetto. È mutata di conseguenza anche la maniera di accedere ai nostri contenuti, ma non è cambiato il nostro obiettivo, che è quello di dare visibilità a designer emergenti, studi e marchi di design indipendenti di tutto il mondo, a progetti di ricerca innovativi, che guardano alle prospettive future di questo settore”.

Playful, Young, Design, un’iniziativa pensata per le giovani famiglie

Tra le location principali del distretto troviamo anche quest’anno Stecca 3 in via De Castilla 26, dove verrà rappresentato l’evento Playful, Young, Design, un’esperienza pensata in particolare per le giovani famiglie, dove si potrà interagire con arredi colorati, polifunzionali e modulari. Lo Spazio Gamma di via Pastrengo 7, con Materialized, svelerà un percorso di ricerca tra materie prime naturali, biomateriali e design sostenibile, che permetterà ai visitatori di scoprire cosa ci regalerà in futuro l’industria dell’arredo, attraverso lo sguardo e i progetti di alcuni tra i migliori talenti e i ricercatori di materiali provenienti da tutto il globo, che fanno già parte dell’Isola Design Community.

Un’installazione onirica tra natura e informatica

The Stage Four alla Fabbrica Sassetti, in via Sassetti 31, trasporterà i visitatori in un’installazione onirica, tra elementi naturali e microcomputer che consentiranno l’interazione tra pubblico e sculture. Fabbrica Sassetti ospiterà anche una Gallery, dove saranno esposti oggetti da collezione e arredi eco-friendly di Isola Design Community.

Andrea Malavolti