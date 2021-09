A Mestre si è svolto il Festival della Politica 2021

Si è aperto il 9 settembre a Mestre il Festival della Politica, manifestazione che vede un vivace confronto su temi di grande attualità. Il Festival organizzato dalla Fondazione Gianni Pellicani quest’anno è stato dedicato ad Emanuele Macaluso, esponente migliorista del vertice del PCI, grande amico di Pellicani. Questa edizione della manifestazione ha come tema centrale Il Potere delle Donne. I dibattiti che si sono susseguiti dal 9 al 12 settembre hanno visto intervenire più di cinquanta personalità della cultura e della politica italiane e straniere . Sabato 11 settembre si è svolto un dibattito sulla situazione in Afghanistan con Piero Fassino, Renzo Guolo Marco da Milano e Zahara Ahmadi, di recente fuggita dal suo paese . Tra le altre iniziative domenica 12 settembre ha avuto luogo la presentazione del volume Il Riformismo di Gianni De Michelis con Gennaro Acquaviva e Laura Fincato e Livio Karrer. Il Festival ha visto una forte partecipazione del pubblico che ha manifestato un grande interesse per le iniziative in programma.

Fabrizio Ferrari