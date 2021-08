AFGHANISTAN GIORNO DOPO GIORNO

La situazione in Afghanistan preoccupa tutto il mondo per gli sviluppi che si susseguono giorno dopo giorno scrivendo pagine di una nuova tragedia umana che si affaccia con dinamismo accentuato nel proscenio della geopolitica. Dopo la partenza delle forze di occupazione, sembra di assistere al risveglio di un vulcano che erutta lacrime di fuoco come se fosse lava. Vent’anni fa ho criticato l’invasione dell’Afghanistan avvenuta sulle motivazioni di andare a scovare Bin Laden accusato per l’attentato delle Torri gemelle a New York.

Kabul è ormai nelle mani dei talebani che hanno annunciato la rinascita dell’Emirato Islamico. Gli islamisti hanno assicurato che non ci saranno vendette contro i loro nemici e che le donne potranno studiare e lavorare secondo i dettami della legge islamica. Tuttavia, nonostante la rassicurazione, è scattata la repressione di manifestazioni e la caccia ai propri nemici casa per casa. Di conseguenza, migliaia di afghani cercano una via di fuga sui voli diretti all’Occidente, come dalle drammatiche immagine trasmesse dalle televisioni.

Ma vediamo, da ieri domenica 22 agosto, gli ultimi fatti e sviluppi sull’Afghanistan.

Ore 8.55 – Sono arrivati a Fiumicino, altri 211 afghani da Kabul tra ex collaboratori e loro familiari. Sono stati evacuati da Kabul via Kuwait City nell’ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa. Sono giunti poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell’Aeronautica militare.

Ore 9 – La Grecia ha annunciato di aver completato la costruzione di una barriera alla frontiera turca, per bloccare un’eventuale ondata di persone dall’Afghanistan dopo la conquista del potere da parte dei talebani. La recinzione esisteva già, ora è stata ampliata e implementata con un nuovo sistema di sorveglianza raggiungendo la lunghezza di 40 chilometri.

Ore 9.13 – Altre sette vittime nella calca a Kabul secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa britannico.

Ore 10.33 – Trump ha attaccato Biden in un comizio vicino a Cullman in Alabama: “L’uscita fallimentare di Biden dall’Afghanistan è la più incredibile dimostrazione di incompetenza da parte del leader di una nazione, forse di ogni tempo”. (Però, bisogna ricordare che gli accordi per lasciare l’Afghanistan li ha firmati Lui innescando una bomba ad orologeria).

Ore 11.09 – Una donna afghana evacuata partorisce su un aereo militare Usa, dando luce ad un bambino durante le operazioni di evacuazione da Kabul. Lo ha riferito il comando delle operazioni Usa, citato dalla Bbc. L’aereo era in volo verso Ramstein, Germania, quando la donna ha cominciato ad avere le doglie. Il pilota ha abbassato la quota per aumentare la pressione a bordo e ciò ha aiutato a ‘stabilizzare l’aereo e salvare la vita della madre, secondo quanto ha detto il comando americano.

Ore 11.30 – Secondo i talebani gli Stati Uniti sono responsabili del caos all’aeroporto di Kabul. Amir Khan Mutaqi, un funzionario degli insorti ha detto: “L’America, con tutta la sua potenza e le sue strutture… non è riuscita a portare ordine all’aeroporto. C’è pace e calma in tutto il Paese, ma c’è caos solo all’aeroporto di Kabul”.

Ore 12 – I Talebani sono diretti verso la Valle del Panshir, ultima sacca della resistenza ai militanti islamici nel nord dell’Afghanistan. E quanto si legge sull’account twitter di Panshir Province, riconducibile alla resistenza che fa capo ad Ahmed Massoud, figlio del leggendario ‘Leone del Panshir’, secondo cui i Talebani avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa.

Ore 13 – La popolazione afghana continua ad ammassarsi all’aeroporto di Kabul nella speranza di poter lasciare il Paese. Sono 20 le persone che in una settimana hanno perso la vita. Il bilancio è stato reso noto dalla Nato.

Ore 13.11 – Ahmed Massoud, figlio del leggendario ‘Leone del Panshir’, apre ai Talebani, ma a condizione che il loro governo non sia estremista. Lo ha detto in un’intervista al giornale arabo al Sharq al Awsat.

Ore 13.30 – Secondo Putin la situazione in Afghanistan ha un rapporto diretto con la sicurezza della Russia. Poi ha aggiunto di non volere che ‘militanti travestiti da rifugiati’ siano accolti in Russia.

Ore 14.12 – La Fifa e il sindacato internazionale dei giocatori, Fifpro, si sono accordati per aiutare ad evacuare dall’Afghanistan i calciatori che desiderano farlo. La dirigente della Fifa ha detto: “Stiamo lavorando con la Fifpro. Sarà intanto necessario valutare il numero dei giocatori interessati. In passato abbiamo già portato via calciatori dall’Afghanistan, dobbiamo poterlo fare di nuovo”.

Ore 14.15 – L’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato che utilizzerà anche voli commerciali per velocizzare le evacuazioni dall’Afghanistan: 18 velivoli di compagnie aeree Usa tra cui United, American Airlines e Delta, non voleranno direttamente a Kabul, ma saranno utilizzati per trasportare persone che hanno già lasciato l’Afghanistan, riferisce la Reuters.

Ore 15.04 – Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato: “Martedì convocherò i leader del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan. E’ fondamentale che la comunità internazionale collabori per garantire evacuazioni sicure, prevenire una crisi umanitaria e sostenere il popolo afghano per preservare i risultati degli ultimi 20 anni”.

Ore 15.50 – Robert O’Neill, l’ex membro delle forze speciali della Marina americana (Navy Seal) che sostiene di essere stato lui ad uccidere Bin Laden nel 2011, nel corso di un’intervista a Fox News, ha detti: “Ciò che sta succedendo in Afghanistan è una vergogna, è disgustoso. Ci sono queste persone al comando che sono una vergogna. Sono stupito che almeno 30 generali e ammiragli non si siano dimessi o non siano stati licenziati”.

Ore 16.30 – Hashmat Ghani, fratello dell’ex presidente afghano Ashraf Ghani, ha dichiarato di aver accettato l’acquisizione del Paese da parte dei talebani, ma ha chiesto la formazione di un governo inclusivo. Parlando ad Al Jazeera dalla sua casa di Kabul ovest, Ghani ha affermato che il riconoscimento del nuovo ordine a Kabul è una necessità per il popolo afghano in un momento in cui le forze straniere sono a pochi giorni dal loro ritiro definitivo.

Ore 16.50 – Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l’Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha lanciato un allarme: “Con il ritorno del dominio talebano, la minaccia di una catastrofe assoluta fatta di fame, senzatetto e collasso economico incombe su un Afghanistan già duramente provato dalle crisi degli ultimi anni. Per scongiurare il tracollo, è necessario concordare un urgente sforzo umanitario, sulla scia del ritiro degli Stati Uniti dal Paese”.

Ore 17.20 – Il cancelliere Sebastian Kurz, esortando la comunità internazionale a focalizzarsi sull’aiuto agli afghani nel loro Paese, ha detto: “L’Austria non accoglierà altri rifugiati dall’Afghanistan”.

Ore 17.44 – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al meeting di CL, ha detto: “L’Italia, presente con il console e un nucleo di militari presso l’aeroporto di Kabul, continua a lavorare per portare in salvo i collaboratori e gli attivisti che vogliono lasciare il Paese. Abbiamo evacuato finora circa 1.600 civili afghani, nostri ex collaboratori e loro familiari. Il piano è di trasferirne in Italia circa 2.500. Il terrorismo non deve tornare ad annidarsi in Afghanistan. Sarà fondamentale, in tal senso, che la comunità internazionale eserciti anche un’azione rafforzata di contrasto ai traffici di droga e per l’eliminazione della produzione di oppio in Afghanistan. Dovremo costruire alleanze e coinvolgere una pluralità di Paesi attorno a questi obiettivi comuni: specie quelli della regione, che condividono questa preoccupazione, oltre a Russia e Cina, attori imprescindibili in questo scenario. Le difficoltà si sommano a quelle sperimentate nell’ultimo anno e mezzo con il Covid”.

Ore 19.05 – Il movimento che ha preso il potere a Kabul dal suo account Twitter in arabo ha annunciato: “Centinaia di mujaheddin dell’Emirato islamico si stanno dirigendo verso la regione del Panjshir per assumerne il controllo, dopo che i funzionari locali si sono rifiutati di consegnarlo pacificamente”.

Ore 19.55 – Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al Meeting di CL, ha detto: “E’ chiaro che la drammatica crisi afgana riguarda anche l’Europa. La sconfitta dell’Occidente mette in discussione la nostra identità nel contesto globale. Ma non possiamo diventare spettatori sconcertati e impotenti. L’indignazione diffusa tra noi, i timori legati alle scelte dei nuovi governanti, le coscienze ferite dei nostri popoli rischiano di disperdersi nell’aria senza una assunzione di responsabilità comune dell’Europa”.

Ore 21.15 – Nella giornata di ieri 367 persone sono state evacuate da Kabul a bordo dei C130J dell’Aeronautica Militare. Altri 800 circa sono già pronti per essere imbarcati sui prossimi voli in partenza dalla capitale afghana. Sono 2497 i cittadini afghani evacuati dall’inizio dell’operazione Aquila. Il ministero della Difesa ha fatto sapere: “Nella mattinata di domani giungerà a Fiumicino un KC 767 con a bordo i cittadini afghani evacuati nel pomeriggio di oggi”.

Ore 22.10 – Il premier sloveno, Janez Jana, presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea, ha detto: “No a corridoi. Aprono una nuova crepa sul fronte dell’accoglienza dei profughi tra i Paesi della Ue”. Erdogan ha risposto: “La Turchia non può essere sola”.

Ore 22.35 – Joe Biden ha detto: “La nostra priorita assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul. Un’operazione difficile e dolorosa. E’ un dato di fatto, sarebbe stato comunque così e ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da lì. I terroristi possono approfittare della situazione, lo sappiamo”. Il presidente Usa, Joe Bide, parlerà di nuovo alla nazione oggi, nel pomeriggio americano (le 22 in Italia), per fornire aggiornamenti sulle caotiche e drammatiche operazioni di evacuazione in Afghanistan. Sarà il terzo discorso del presidente degli USA, che dopo l’ingresso dei talebani a Kabul ha parlato anche il 16 e il 20 agosto.

OGGI LUNEDÌ 23 AGOSTO

Ore 7.50 – Il governo britannico ha comunicato: “Dal 13 agosto, il Regno Unito ha evacuato finora più di 5.700 persone dall’Afghanistan”. Aggiungendo che ora vuole raddoppiare gli sforzi in vista della scadenza del 31 agosto per l’evacuazione.

Ore 8 – Un funzionario della Casa Bianca ha comunicato: “Domenica sono state evacuate da Kabul nel giro di 12 ore circa 3.400 persone a bordo di 39 aerei della Nato e circa 1.700 persone a bordo di otto aerei dell’aviazione americana per un totale di 5.100 evacuati”.

Ore 8.05 – Un funzionario dei Talebani, in risposta ha dichiarato a Reuters: “Le forze straniere non hanno cercato di prorogare la scadenza del 31 agosto per il ritiro dal Paese”. In risposta a voci circolate secondo le quali il Presidente americano, Joe Biden, potrebbe chiedere una proroga della scadenza per lasciare l’Afghanistan.

Ore 8.10 – Scontro all’ingresso Nord dell’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, tra soldati afghani e un gruppo di persone armate non identificate. Il bilancio è di un soldato afghano morto e tre feriti. Allo scontro hanno partecipato anche soldati tedeschi e americani. Lo hanno riferito le forze armate tedesche.

Ore 8.16 – Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani, in un’intervista a Sky News a Doha, ha detto: “Se gli Stati Uniti o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze. Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l’occupazione e non ce n’è bisogno”. Inoltre, nella stesa intervista il portavoce dei talebani ha aggiunto: “Le donne non perderanno alcun diritto. Solo se non indossano l’hijab… Ma con l’hijab avranno gli stessi diritti che hanno le donne nei vostri Paesi”.

Ore 9.10 – Continua il ponte aereo tra l’Afghanistan e la base militare di Sigonella, dove sono previsti nelle prossime ore nuovi arrivi. Ieri sono stati 147 gli evacuati qualificati.

Ore 9.25 – I Talebani annunciano su Twitter: “I distretti di Bannu, Pul-e-Hisar e Deh Salah di Baghlan sono stati completamente ripuliti dal nemico. Il Passo Salang è aperto e il nemico è sotto assedio nel Panshir. L’Emirato Islamico sta cercando di risolvere il problema attraverso i colloqui”.

Ore 9.43 – Il premier britannico Boris Johnson, ha detto che domani al G7 farà pressioni sul presidente americano Joe Biden per posticipare il ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan oltre il 31 agosto, affinché possano continuare le evacuazioni di civili dall’aeroporto di Kabul. Lo riferiscono i media britannici.

Ore 10.15 – I talebani hanno “rapporti di lavoro” con gli Usa riguardo le misure di sicurezza all’aeroporto di Kabul. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera Abdul Kahar Balchi, un membro della commissione Cultura del gruppo islamista, secondo cui i talebani controllano i checkpoint all’esterno dello scalo, mentre le forze americane quelli all’interno.

Ore 10.28 – Domani, alle 14, le commissione riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato ascolteranno in audizione il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sulla crisi afghana e i suoi sviluppi.

Per domani si attendono dichiarazioni ufficiali sia dal G7 che in Parlamento sulla questione afghana e sulle implicazioni nello scenario internazionale della geopolitica. Di certo finora possiamo dire che la popolazione afghana è divisa: chi ha conquistato il potere lo ha fatto con le armi, ma dovrà fare i conti con la fame. Già adesso, circa dieci milioni di bambini in Afghanistan, secondo l’Unicef, hanno bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere.

Salvatore Rondello