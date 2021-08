Al mare tra una crisi internazionale ed una bici

Una volta deciso il ritiro delle forze militari dall’Afghanistan era scontato che i talebani sarebbero tornati, non ci voleva il genio della lampada per capirlo; anche se il ‘genio‘ fosse stato in ferie, come il nostro Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, dato l’imminente Ferragosto, i servizi segreti di mezzo mondo certamente lo sapevano: allora perché organizzare il comitato di benvenuto ai talebani prima di andarsene da Kabul? Oppure gli americani pensavano con le parole ‘missione compiuta’ di aver restituito la libertà agli afgani? Un paese presidiato dai militari di mezzo mondo credeva davvero di aver raggiunto la agognata libertà all’occidentale? e poi in quanti la volevano questa occidentalizzazione del paese? Un po’ come vivere sotto scorta: chiedete alle persone minacciate dalla mafia se si sentono libere! Accidenti, per il disastro organizzativo che si è verificato all’aeroporto di Kabul ci sono responsabilità personali precise, donne e uomini con tanto di nome e cognome, altro che generalizzare con le parole ‘fallimento totale’ ecc.. Nel nostro caso già da giorni, cioè da quando i talebani avevano iniziato, quasi sommessamente, ad avanzare verso Kabul, il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avrebbe dovuto provvedere ad un piano organico per ricondurre a casa tutti gli italiani, e certamente per ultimo il personale diplomatico…altro che per primo! Ma il nostro non è forse il Paese dove un certo capitan Schettino abbandonò la nave quatto quatto per coordinare meglio dalla scogliera gli sbarchi dei naufraghi? A proposito di mare, ma il nostro ministro degli Esteri pensa davvero che si possa sovrintendere il rimpatrio in emergenza di tanti italiani che sono in Afghanistan dal telefonino, mentre si sta godendo qualche giorno di meritato riposo? Ci spiace puntare sempre il dito sulla classe dirigente grillina, ma ogni occasione è buona perché riesca a distinguersi per la sua superficialità; allo stesso modo della Sindaca Virginia Raggi che ha iniziato la sua campagna elettorale romana comprando una decina di biciclette rosso/arancio a pedalata assistita, con tanto di cestino sul manubrio, per andare a caccia dei monopattini. Idee geniali per persone geniali…pensate alla libidine di Luigi Di Maio, sulla spiaggia accerchiato dagli amici, nel far vedere come gestire un ministero tra un selfie ed una telefonata!