Al via l’indennità straordinaria e l’indennità di accompagnamento alla pensione

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa(Iscro)

AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

È disponibile dal primo luglio scorso sul sito dell’Inps il servizio online per la presentazione della domanda per l’Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) in favore degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che rientrano nei requisiti descritti in dettaglio nella circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021. L’indennità può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e spetta per sei mensilità. L’importo è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate, non prevede accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. L’importo mensile, in ogni caso, non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. L’erogazione dell’indennità Iscro richiede la partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri – come pure il relativo finanziamento – saranno definiti da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze. La domanda deve essere inoltrata unicamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali a disposizione dei cittadini e degli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto e le credenziali Pin Inps (si ricorda che l’Istituto non rilascia più nuovi Pin dal 1° ottobre 2020), Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center Integrato chiamando il numero 803164 da telefono fisso o 06164164 da mobile. Esclusivamente per l’anno 2021 la richiesta di Iscro potrà essere presentata con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021. Maggiori e ulteriori informazioni al riguardo sono comunque disponibili nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021.

Lavoro

ISTRUZIONI INPS PER CONTRATTO DI ESPANSIONE E PENSIONE ANTICIPATA

L’Inps ha di recente fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande per l’indennità mensile di accompagnamento alla pensione (di vecchiaia o anticipata) per le aziende che fanno ricorso al contratto di espansione.

Le indicazioni sono contenute nel messaggio Inps n. 2419/2021 insieme al calcolo dell’indennità mensile di accompagnamento alla pensione per il personale, aderente all’esodo, che si trovi a non più di cinque anni dal conseguimento dei requisiti pensionistici.

Si tratta di adempimenti procedurali riferiti all’inedito scivolo pensionistico introdotto in via sperimentale dal decreto Crescita per gli anni 2019-2020 e prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 2021.

Il contratto di espansione

Il contratto di espansione è stato introdotto nel 2019 dal decreto Crescita per le aziende con più di mille dipendenti che intendano effettuare riorganizzazioni/ristrutturazioni e stipulino un accordo sindacale presso il Ministero.

Lo strumento prevede la concessione di cassa integrazione straordinaria e agevolazioni per l’esodo anticipato dei dipendenti più vicini alla quiescenza, a fronte di un piano di assunzioni di giovani anch’esse agevolate: un modo per favorire in pratica la staffetta generazionale.

La circolare dell’Inps ricorda in particolare che l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo, solo nel 2021 è esteso anche: ad aziende che contano almeno 250 unità (calcolate complessivamente in caso di reti di imprese stabili); e ad unità produttive con almeno 500 dipendenti.

Oltre alla riqualificazione del personale già assunto (“pagata” dallo Stato con la cassa integrazione), il contratto di espansione garantisce pure uno scivolo pensionistico di 60 mesi a dipendenti ormai prossimi all’andata a riposo. Lo scivolo è accessibile sia a chi ha maturato il diritto alla pensione “anticipata”, sia a chi ha almeno 62 anni e non vorrebbe lavorare fino ai 67.

La procedura

I datori di lavoro dovranno utilizzare questi due canali per ogni adempimento: 1) il Cassetto previdenziale aziendale per inoltrare l’accordo siglato propedeutico al riconoscimento della prestazione utilizzando il seguente oggetto “Contratto espansione 41 – 5 bis dlgs 148/2015, e, quindi, formulare la “richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41, comma 5-bis, del dlgs 148/2015” (mod. Sc96) disponibile sul sito Inps nella sezione moduli. 2) il Prat (Portale delle prestazioni atipiche) per la gestione del piano di esodo indicando il personale o il delegato individuato dall’azienda ad operare sull’applicativo.

I datori di lavoro devono trasmettere alla struttura Inps territorialmente competente la copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed il modello di Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile, allegando l’istanza di autorizzazione all’accesso al Prat. L’Inps accerta il rispetto del requisito dimensionale dell’azienda che, come noto, deve risultare non inferiore a 250 unità (in realtà 100 ai sensi della recente modifica operata dall’articolo 39 del dl n. 73/2021) nel semestre antecedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Se l’esito è positivo l’Istituto ne dà riscontro all’azienda attribuendo il codice di autorizzazione “9J”. Nella verifica del requisito dimensionale l’Inps chiarisce che si considerano tutti i dipendenti della stessa azienda (ancorché con più matricole) ed anche di aziende diverse nell’ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi. A quel punto si presenta domanda vera e propria almeno 90 giorni prima dell’avvio della prestazione per il primo lavoratore interessato dal piano di esodo. Si tratta del trattamento che, per il lavoratore, costituisce l’accompagnamento alla pensione.

Nella sezione calcolo importo e lettere di certificazione si effettua il computo automatico sulla base della contribuzione accreditata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di liquidazione, con la decorrenza, la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene infine inviato al lavoratore beneficiario.

L’indennità

L’indennità è corrisposta dall’Inps al lavoratore sulla base della contribuzione accreditata al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si utilizzano gli stessi meccanismi di calcolo delle pensioni). Non essendo una pensione (al pari dell’isopensione) la prestazione, erogata per 13 mensilità, segue la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, non c’è perequazione annuale né competono gli Anf ed è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo.

Non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Per l’accesso poi all’assegno pensionistico ordinario il lavoratore deve inoltrare domanda di pensione in tempo utile, cioè nelle vicinanze della scadenza dell’indennità mensile.

Civ Inps

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Il Consuntivo 2020 dell’Inps chiude con un disavanzo di7.152 milioni di euro. Infatti, le entrate complessive sono state di472 miliardi di euro a fronte di uscite pari a479 miliardi di euro. La crisi economica e produttiva conseguente alla pandemia ha fatto registrare una riduzione del gettito contributivo di11.061 milioni di euro. Le maggiori uscite per prestazioni di protezione sociale sono state 4.605 milioni di euro e l’incremento delle prestazioni pensionistiche è stato di1.765milioni di euro. L’intervento della fiscalità generale, per il sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei professionisti, ha pesato per12.442 milioni di euro. Anche il Bilancio dell’Istituto ha contributivo significativamente al sostegno del reddito impegnando 18.429 milioni di euro a carico di propri bilanci (Gestione Prestazioni Temporanee e Fondi di solidarietà). Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvando in via definitiva il Bilancio 2020, sottolinea come sia necessario un intervento normativo per coprire il disavanzo dell’Istituto dovuto prevalentemente ad una erogazione straordinaria di risorse a sostegno del reddito per far fronte agli effetti della pandemia. Il taglio delle spese di funzionamento, è bene ricordare, priva inoltre l’Istituto di 743 milioni di euro pari al16,6%delle risorse spese per il funzionamento complessivo dell’Inps. Obiettivo non rinviabile, per migliorare l’equità nell’erogazione delle prestazioni e contenere i costi di funzionamento, è il miglioramento dell’efficacia e del contenimento dei 391 mila ricorsi contro l’istituto pervenuti nel 2020. Il contenzioso giurisdizionale, in particolare, ha pesato sul Bilancio 2020 dell’Istituto per 220 milioni di euro. In particolare, si rimarca: – che le erogazioni per prestazioni pensionistiche al netto di 6 miliardi finalizzati al contrasto della marginalità sociale sono state di 260 miliardi di euro mentre quelle finalizzate all’inclusione sociale sono state di 35 miliardi di euro; rilevante, in questo quadro, è il contributo alla fiscalità generale dei pensionati che riversano con l’Irpef oltre il 22% del valore delle pensioni, pari a 57 miliardi di euro; -le risorse per prestazioni a sostegno della genitorialità, assegni familiari, maternità, natalità, asilo nido, congedi parentali ecc. ammontano a 11 miliardi di euro; -il Covid-19 ha segnato anche le assenze per malattia che hanno coinvolto 6,5 milioni di lavoratori per 145 milioni di giornate di lavoro con un incremento di 24 milioni di giornate di assenze dal lavoro. L’incremento delle indennità pagate da Inps è stato del 27%; la durata delle malattie pro-capite è aumentata del 21%. Il Civ Inps evidenzia inoltre, quale elemento urgente per il miglioramento del rapporto con l’utenza fragile, l’attuazione di un piano organico per la riorganizzazione dell’area dell’invalidità civile, per smaltire l’arretrato di competenza dell’Istituto che, al 31 maggio 2021, ha raggiunto795 mila visite di prima istanza e revisione. Tale piano dovrà garantire tempestività nella valutazione delle nuove domande. Il miglioramento del rapporto dell’Istituto con l’utenza di matrice aziendale è stato reso possibile dal contributo delle imprese e dei professionisti abilitati. Quello con i lavoratori ed i pensionati ha visto un ruolo insostituibile negli intermediari istituzionali quali i Patronati ed i Caf che hanno gestito 15 milioni di pratiche per conto dell’Istituto. Pertanto risulta indispensabile l’impegno del Legislatore per agevolare l’attività nel territorio e per riadeguare il fondo a loro destinato. Nell’approvare all’unanimità, su proposta del Presidente Guglielmo Loy, il Bilancio Consuntivo 2020, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps mette in rilievo la necessità che la nuova fase veda la possibilità di sostenere il reddito e la sospensione del rapporto di lavoro anche per quelle imprese che hanno esaurito gli strumenti ordinari. Il ruolo sociale dell’Istituto ha una importante funzione nell’evitare le situazioni di criticità ma ha bisogno dell’intervento integrale da parte della fiscalità generale.

Carlo Pareto