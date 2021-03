Vedo che l’Avanti! dedica un bello spazio a un fondo di Roberto Biscardini. Fa bene. Il giornale è una voce libera. Quello che non capisco è come chi scrive non abbia nessun ritegno: detta la linea a un partito cui non è iscritto e per di più lo fa con un linguaggio da Santa inquisizione. Ho aspettato due giorni a dire la mia. Immaginavo toccasse a chi ha la responsabilità del giornale chiarire che quella è l’opinione di un singolo, solo di un singolo. Nessuno l’ha fatto, ho scritto io. Cito testualmente dal Biscardini-pensiero: ‘Costruire un nuovo spazio di partecipazione politica …ROMPENDO CON CHI NEL PARTITO SI MUOVE IN UNA DIREZIONE OPPOSTA’. Come rompendo. Un tempo ci si confrontava. Se hai idee diverse, invece, secondo la frazione morandiana milanese, vieni allontanato come un lebbroso, messo all’indice. Si, ha ragione Biscardini, quel che serve è un bel partito bolscevico sorretto dal centralismo democratico. Almeno fa discutere.

Riccardo Nencini