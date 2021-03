Un incontro tra le delegazioni nazionali di Articolo Uno e del Partito Socialista Italiano, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Un confronto utile che ha messo al centro la necessità di rilanciare una piattaforma larga e inclusiva di tutti i progressisti, democratici ed ecologisti. Serve lavorare per rafforzare l’alternativa alla destra già nelle prossime elezioni amministrative, nelle grandi città come in regione Calabria, partendo dalla ricostruzione di una sinistra plurale. E’ urgente convocare un tavolo nazionale della coalizione per accelerare le scelte condivise negli enti locali. L’appartenenza comune alla famiglia del socialismo europeo ci impone un approfondimento costante e periodico su programmi e proposte in questa nuova fase del Governo Draghi per offrire un contributo utile all’alleanza, nel paese come in parlamento.