Amstel Gold Race. Wout Van Aert vince al fotofinish

Due millimetri, forse meno.

Nel grigio pomeriggio di Valkenburg solo un paio di millimetri hanno separato il vincitore Wout Van Aert dal talentuoso ragazzino inglese Thomas Pidcock.

I due avversari sono piombati sulla linea bianca del traguardo contemporaneamente e come uccelli in picchiata, cercando il giusto tempismo per il colpo di reni definitivo e vincente.

Quando i due hanno sollevato i glutei, piegato la schiena in avanti e raccolto le ultime forze per spingere con le braccia e con le gambe la biciletta più avanti possibile rispetto al corpo, la bicicletta gialla di Wout Van Aert si è leggermente impennata ma è riuscita a sopravanzare di neppure due millimetri la bicicletta nera di Thomas Pidcock.

I giudici ci hanno messo più di otto minuti a decifrare l’immagine del fotofinish e proclamare Wout Van Aert vincitore della cinquantacinquesima edizione della Amstel Gold Race, la corsa della birra che dal 1966 si disputa pedalando su e giù per le Ardenne, lungo insidiose strade strette e ripide cotes da scalare.

Il Trittico delle Ardenne

La corsa olandese ha aperto il Trittico delle Ardenne, la settimana che proseguirà con la Freccia Vallone e con la Liegi-Bastogne-Liegi.

Quella di quest’anno è stata una edizione con un percorso inedito, studiato per evitare la presenza del pubblico in questi tempi di covid19.

I corridori hanno ripetuto per tredici volte un circuito di quasi diciassette chilometri, con sole tre cotes: il Geulhemmerweg, il mitico Cauberg ed il Bemelerberg.

L’azione decisiva a 12 chilometri dal traguardo, quando Pidcock è scattato e solo Van Aert ed il tedesco Schachmann sono riusciti ad unirsi a lui.

I tre battistrada si sono presentati sul lungo rettilineo finale con una quindicina di secondi di vantaggio sui trentuno inseguitori, quanto basta per concentrarsi sullo sprint finale.

Quando Van Aert si è alzato sui pedali ed ha lanciato la volata Schachmann è apparso subito battuto.

Pidcock no, Pidcock ha lottato fino all’ultimo metro per metro, centimetro per centimetro, millimetro per millimetro.

Arrivo al fotofinish

Il fotofinish è stato crudele e per tanti stavolta sarebbe stato più giusto proclamare una vittoria “ex aequo, et bono, in quantum aequius melius”: secondo ciò che è giusto ed equo perché è meglio che sia più giusto.

Invece no, a Thomas Pidcock sono mancati due piccoli, piccolissimi millimetri.

Forse meno.