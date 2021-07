Appuntamenti musicali ed eventi artistici per l’Estate Romana

Al via una nuova settimana di appuntamenti dell’Estate Romana di quest’anno. Ricordiamo che tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco una selezione di alcuni degli appuntamenti.

Ultima settimana di eventi gratuiti sul palco di Uefa Festival, il Football Village di Piazza del Popolo. Oggi, venerdì 9 luglio, doppia proposta a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che stamattina alle ore 11:15 con il Settore Education si è rivolta ai bambini di 6-12 anni per avvicinarli al linguaggio musicale attraverso lo spettacolo/concerto “La musica siamo noi”; questa sera, alle ore 21:30, gli archi di Santa Cecilia, diretti dal maestro Luigi Piovano, condurranno il pubblico in un viaggio alla scoperta della musica da film e dei suoi grandi compositori con il Concerto Cinema per archi.

Sabato 10, alle ore 18:00, a salire sul palco sarà la celebre artista Micol Arpa Rock, che con la sua arpa esegue straordinari arrangiamenti dei brani di artisti leggendari come Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis e altri.

Infine, domenica 11 luglio, giornata della finale degli Europei di calcio, alle ore 16:30 sarà la forza coinvolgente della Michael Supnick “Sweetwater Jazz Band” a divertire il pubblico facendolo sentire come se fosse a New Orleans. A guidare l’ensemble, lo statunitense Michael Supnick, (tromba, trombone e voce), affiancato da Sebastiano Forti (sassofono, clarinetto, voce), Sergio Piccarozzi (banjo), Paolo “Bruto” D’Amore (basso, tuba) e Alberto Botta (batteria). Entrambi i concerti sono a cura della Fondazione Musica per Roma.

Nell’Estate Romana c’è spazio anche per l’arte. La Sala Santa Rita in via Montanara 8 (Piazza Campitelli) ospita fino al 15 luglio la mostra “Don’t you forget about me” del collettivo Numero Cromatico, il primo dei 12 progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione all’Azienda Speciale Palaexpo. Il progetto, curato da Daniela Cotimbo con la collaborazione dell’associazione culturale Re:Humanism, presenta un’installazione ambientale site specific studiata appositamente per gli spazi dell’edificio. L’esposizione è il risultato di un’indagine del collettivo sui meccanismi della percezione e su come questi possano essere manipolati e stimolati attraverso dispositivi artistici.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello, nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra “Not Quite Nearly Fine” curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a venerdì ore 16:00-19:00; ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020 Fuori, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. L’esposizione, promossa e organizzata dalla Fondazione La Quadriennale di Roma e dall’Azienda Speciale Palaexpo, presenta più di 300 opere di 43 artisti. L’ingresso è gratuito senza obbligo di prenotazione. Nell’ambito della Quadriennale, venerdì 9 e sabato 10 luglio, dalle ore 16:30 alle 19:30, si terrà la performance di Michele Rizzo che completa la sua opera “Rest”, presente in mostra e che si compone di elementi scultorei, sonori, luminosi e performativi.

Fino al 27 febbraio 2022 lo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra “Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari,” organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. Un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea.

