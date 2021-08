Arabia Saudita, le illusioni di riforma e il vero volto del regime

Non sappiamo bene cosa abbia spinto Matteo Renzi a parlare di “nuovo rinascimento” per quello che sta accadendo in Arabia Saudita. Forse il fatto che Ryad abbia presieduto il G20 lo scorso anno e che lui sia stato invitato dal principe ereditario Mohammed bin Salman a tenere un intervento nel quale ha lodato i progressi economici e tecnologici compiuti dal Paese, gli hanno fatto dimenticare i continui soprusi nei confronti dei diritti umani che vi vengono compiuti. Non convince l’immagine di rinnovamento presentata dal principe ereditario con quanto si continua a fare nel Paese arabo contro gli elementari diritti civili e di libertà. Il volto autoritario e violento del regime saudita lo si era ben conosciuto tre anni fa quando a Istanbul i sicari trasportati cola’ dagli aerei della compagnia di stato, avevano torturato e ucciso il giornalista Jamal Khashogi. Si era parlato della complicità indiretta di Mohammed bin Salman, che però aveva evitato l’incriminazione. Ma la repressione degli avversari politici continua ininterrottamente. Almeno quaranta persone sono state giustiziare nei primi sei mesi di quest’anno, le carceri sono pieni di oppositori che vengono torturati alla scopo di estorcere loro confessioni forzate . Lo denuncia Amnesty International, da tempo impegnata per l’abolizione della pena capitale fornendo testimonianze di quanto accade nelle carceri. Le accuse che le autorità saudite imputano a coloro che arrestano sono di “attentare alla coesione sociale e indebolire l’unità nazionale” impedendo cioè l’esercizio della libera espressione e instaurando un clima di terrore in coloro che osano pronunciarsi o manifestare contro il regime. Anche quelli che dopo mesi di carcere vengono rilasciati devono impegnarsi a non parlare in pubblico, a non proseguire la loro attività propagandistico e a non utilizzare i social media. Non parliamo dei diritti delle donne. Anche qui le deboli aperture di Mohammed bin Salman non riescono a nascondersi la realtà di una condizione che rimane inaccettabile. Nel Paese funzionano tuttora la case di detenzione e rieducazione per quelle donne accusate di comportamenti non adeguati e favorevoli a una parità di genere che il regime saudita continua a ignorare. Le illusioni di riforma promesse si sono rivelate inconsistenti e dichiarate probabilmente solo allo scopo di migliorare le relazioni internazionali. Gli sostanzialmente buoni rapporti di Riad con gli Usa , Israele e mondo occidentale non devono essere la scusante per chiudere gli occhi di fronte di fronte alle continue violazioni dei diritti perpetrate. I mega progetti in fase di realizzazione come la città verde e sostenibile di Alula che hanno attirato l’attenzione di Matteo Renzi nel corso della sua recente visita in Arabia Saudita, i progressi tecnologici che lo hanno visto anche consulente del principe ereditario Mohammed bin Salman, non possono mascherare e rendere accettabile lo spregio dei più elementari diritti e dei valori di democrazia e libertà sui quali si basa l’Unione Europea e che vengono continuamente calpestati. Recentemente tre donne attiviste per i diritti umani dopo tre anni di carcere per il loro “reato” ideologico sono state scarcerate, ma non possono andare all’estero e vivono nel terrore di essere nuovamente messe in prigione perché la loro pena è stata solo sospesa.

Alessandro Perelli