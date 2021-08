Assegno unico per i figli. Partenza sprint

Lavoratori eletti per lo svolgimento di cariche pubbliche

COMUNICAZIONI PER L’ACCREDITO FIGURATIVO DEI CONTRIBUTI

Sono recentemente pervenute alla Direzione Generale Inps dalle proprie strutture periferiche diverse richieste di chiarimento in merito alle nuove modalità di comunicazione datoriale delle informazioni legate allo status del lavoratore privato, nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco o aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

A tale proposito, con il messaggio del 27 luglio scorso, n. 2733, l’Istituto conferma che, in futuro nel procedimento istruttorio delle domande di accredito figurativo, i dati dichiarati nel flusso Uniemens sostituiranno le attestazioni cartacee (modello Ap 123) attualmente prodotte dal datore all’ente previdenziale. Per il 2021 è comunque ancora possibile acquisire il citato modello debitamente compilato e allegato alla domanda.

Pertanto, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, i datori devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori il modulo Ap 123 e le Sedi decentrate territorialmente competenti per residenza del lavoratore devono procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate.

Al riguardo l’Ente di previdenza ricorda che La contribuzione figurativa è riconosciuta alle Gestione dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), ai Fondi elettrici, Trasporto pubblico e Trasporto aereo, Ferrovie dello Stato, Fondo pensione sportivi professionisti (Fpsp), Poste, Telefonici e Volo che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato elettivo.

Il beneficio è rivolto a: eletti al Parlamento nazionale; eletti al Parlamento europeo; eletti alle assemblee regionali. Come funziona? Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa in esame non tutela il periodo di mandato politico in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione.

La contribuzione figurativa in questione non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive è efficace, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa , se assunto con atto scritto.

In base all’articolo 38, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per l’espletamento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza. I lavoratori dipendenti di cui al predetto articolo 38, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. L’istanza si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Il mancato pagamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita. Il procedimento per il versamento della quota a carico è contenuto nelle circolari Inps 28 febbraio 2000, n. 81, 9 dicembre 2002, n. 48 e 14 marzo 2005, n. 45, con l’avvertenza che le disposizioni vanno coordinate e adeguate alle innovazioni introdotte con la circolare Inps 13 luglio 2017, n. 113 che ha presentato il modello F24 Elide per il versamento della quota a carico.

La quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. La mancata corresponsione della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite. La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.

La richiesta di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza. Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario (articolo 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e circolare 10 maggio 2005, n. 45).

Exploit della nuova misura ponte

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI: PARTENZA SPRINT

Partenza sprint per l’assegno temporaneo: sono quasi 250 mila, per l’esattezza 248.868, le domande inviate all’Inps nel mese di luglio per la misura ponte messa a punto dal Governo a sostegno di genitori con figli minorenni che non usufruiscono degli assegni al nucleo familiare, in attesa dell’avvio a regime dell’assegno unico e universale, dal 1° gennaio 2022.

La misura interessa lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva, disoccupati senza indennità e tutti coloro che non hanno un reddito familiare prevalente (almeno per il 70%) da lavoro dipendente o assimilati.

Primi numeri alla mano, circa la metà delle richieste proviene da famiglie con un solo figlio minore (il 47,3%), Isee sotto 10mla euro euro per il 62,6% dei nuclei familiari che hanno fatto domanda.

Assegno ponte quindi, subordinato a limiti di reddito ben individuati: le famiglie sotto i 7.000 euro di reddito, i cosiddetti incapienti, avranno un assegno pari a 167 euro per un figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio).

L’importo dell’assegno unico per i figli dipende dal numero degli stessi e dalla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee, cala al crescere dell’Isee e si azzera oltre i 50mila euro. Per i nuclei familiari che guadagnano tra i 40.000 e i 50.000 euro, ammonta a 30 euro fino a due figli e a 40 se i figli sono tre o di più .

Prove generali, dunque, per l’assegno unico e universale, pronto a debuttare dal prossimo anno, prima però occorre fissare il perimetro definendo decreti legislativi, importi ed eventuali stanziamenti aggiuntivi.

L’Inps, intanto, riscalda i motori e comunica che le prime 17mila istanze sono andate in pagamento nei giorni scorsi mentre si procede ad aggiornare gli importi per quanti percepiscono il reddito di cittadinanza, operazione questa che necessita di una maggiore tempistica. E’ possibile fare domanda fino alla fine di settembre, senza perdere gli arretrati.

Congedo 2021 per genitori

DOMANDA PER LA FRUIZIONE IN MODALITA’ ORARIA

La legge 6 maggio 2021, n. 61, ha introdotto la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria, dal 13 maggio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il congedo è pensato per lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Con il messaggio Inps del 28 luglio scorso, n. 2754, l’Istituto ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande, facendo seguito alla circolare Inps del 5 luglio c.a., n.96, con la quale sono state rese note le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del congedo in oggetto.

Le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021).

La richiesta deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica attraverso il sito web dell’Istituto, chiamando il Contact center ovvero attraverso gli Istituti di Patronato.

Carlo Pareto