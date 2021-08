“Associazione Fauna”, in difesa di animali e ambiente

Intervista al professor Massimiliano Minighini fondatore, insieme al presidente Clara Ines Scarpetta, dell’associazione onlus contro la caccia ed il maltrattamento degli animali

Professor Minighini, ci racconti la nascita della vostra associazione.

“Raccontare la nascita di questa associazione è una cosa bellissima perché ripensare ai momenti da quando è stata creata ad oggi, con la sua crescita e la sua evoluzione, mi dà una grande emozione. L’obiettivo di questa associazione riguarda la difesa e la tutela degli animali e dell’ambiente e l’impegno contro la caccia. Tutto è nato nell’agosto 2017 quando io e la dott.ssa Scarpetta Clara Ines, che detiene la presidenza, eravamo soci di un altro consorzio ma arrivò un momento in cui non ci trovavamo più bene e decidemmo di aprire una nostra associazione. Abbiamo fatto tutto con grandi sacrifici. Partire da zero è stato molto difficile perché le cose da fare sono state tantissime: dall’Agenzie dell’Entrate alla Regione Lazio fino allo statuto e all’atto costitutivo che comprende la parte zoofila, ambientale, ittica e venatoria”.

La scelta del nome?

“La presidente Scarpetta scelse il nome “Fauna”. E’ stato un lavoro enorme. Io preparai tutti i documenti, le marche da bollo, le tasse e, il 24 agosto 2017, consegnai tutte le carte. L’organigramma prevedeva un presidente, un vice-presidente, un consigliere, un comandante e vari soci che poi diventeranno guardie. Il passo successivo è stato la richiesta alla Prefettura di conferirci la “Onlus” (Organizzazione non governativa). Di solito è un processo lungo, noi invece l’abbiamo ottenuta dopo cinque giorni. A quel punto prendemmo il nome di ‘Associazione Fauna Onlus’. E’ stato un momento bellissimo ed una grande soddisfazione. Un altro passo importante è stato fare l’assicurazione per tutte le guardie zoofile (cosa prevista dal Ministero delle Finanze e del Tesoro) perché spesso può capitare di trovarsi di fronte a minacce da parte di persone che stanno aggredendo e maltrattando gli animali”.

Ci parli delle auto in comodato d’uso.

“E’ un dettaglio molto importante. In base all’art. 177 del Codice della strada, si possono richiedere le auto ‘in comodato d’uso’, rilasciate dall’Aci. Queste vetture possono essere utilizzate come ambulanze se venissero trovati degli animali a terra privi di vita. Infatti, in base ai corsi e agli esami conseguiti, bisogna essere pronti a salvare un animale in qualsiasi situazione si trovi. Nella macchina c’è, oltre il lampeggiante, il tesserino con scritto “vigilanza zoofila ambientale”, da non confondere con le auto della polizia. Purtroppo non sempre, però, le forze dell’ordine aiutano le guardie zoofile. In base alla legge 34/97, queste persone sono a tutti gli effetti agenti di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e amministrativa. Se per esempio un aspirante guardia scopre un maltrattamento, bisogna scattare delle foto perché servono le prove di fronte ad un magistrato e avvertire immediatamente la forze di polizia oltre che portare l’animale al primo veterinario di fiducia”.

Altro tema importante sono i canili…

“Un obiettivo dell’associazione Fauna è svuotare i canili. Nello specifico incentivare i cittadini a non andare a prendere cucciolate da terzi (anche perché è tassativamente vietato, sarebbe traffico di animali), ma andare ai canili e prenderli in perfette condizioni”.

Come si diventa guardia zoofila e quali sono i suoi impegni?

“Stiamo per aprire il sito internet proprio per dare la possibilità di entrare ad altre persone. I requisiti sono la carta d’identità, il codice fiscale, l’indirizzo, il mestiere in corso, il casellario e il carico di pendenti. Se la persona è stato in carcere, ha problemi di droga, di mafia o ha reati alle spalle non potrà mai essere una guardia zoofile nemmeno dopo una riabilitazione. L’associazione poi deve avere una sede di riferimento (la nostra è in via Val Padana 118 a Roma) e uno stemma. Ogni quattro anni viene eletto il presidente, che può avere uno o infiniti mandati. Tutti i soci sono sottoposti a giuramento, dal senso di appartamento all’impegno a salvare un animale”.

A lei le conclusioni

“Io ho fatto tutto questo per amore degli animali. E ci tengo a dire che siamo tutti contrari alla caccia perché tante specie di animali se ne stanno andando. Ringrazio lo spazio concesso per promuovere questa importante associazione. La nostra mail è associazionefauna.2017@virgilio.it oltre che una pec associazionefauna@unapec.it che è della legalmail. Per il futuro, oltre al sito internet, vogliamo creare anche un numero verde per il pronto intervento, aprire una piccola radio e incentivare i ragazzi nelle scuole, dalle medie al liceo, ad avere un’affezione sempre più grande per gli animali. Salvare un animale non deve essere una medaglia da mettere sul petto, ma qualcosa che dia un grande senso di soddisfazione”.

Francesco Carci