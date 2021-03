AstraZeneca, arriva il via libera dell’Ema.

Via libera Ema alla ripresa delle somministrazioni del vaccino Covid di AstraZeneca, attualmente sospeso in Italia e in altri Paesi. Il prodotto anglo-svedese “è sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”, ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. “La conclusione della revisione dell’Ema è che si tratta di un vaccino sicuro ed efficace”, ha dichiarato . “Continueremo ad analizzare situazioni, è una priorità” I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori” a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata.

“Siamo arrivati a una conclusione – ha detto Sabien Straus, presidente della commissione di farmacovigilanza nella conferenza stampa dell’Ema – il vaccino AstraZeneca è efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi”. “Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando”.

“Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”, ha commentato il premier Mario Draghi. Domani dalle 15 riprendono quindi le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, ha comunicato il ministero della Salute.