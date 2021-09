ATTACCO AI BISOGNI

Lega e Fratelli d’Italia all’attacco del Reddito di cittadinanza. Dopo gli interventi di Matteo Salvini degli ultimi giorni questa volta è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a proporre di “trasformarlo in lavoro di cittadinanza”. La costituzione italiana, sottolinea Giorgetti, durante la visita al Salone del mobile di Milano “recita che è il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo è di trasformare il reddito di cittadinanza” in questo senso. La leader di Fratelli d’Italia è andata oltre. “Il reddito di cittadinanza – ha affermato – è metadone di Stato, ‘ti mantengo nella tua condizione’, non è un provvedimento di sviluppo”.

“Non rispondo – è il commento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine del Forum Ambrosetti – perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà”. “Credo che ci siano delle modifiche da fare, ma credo che sarebbe un passo indietro per il nostro Paese se tornasse ad essere tra i pochi paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà”, ha aggiunto.

Salvini spara a zero contro il reddito di cittadinanza dopo averlo votato. Infatti era al governo come ministro degli Interni e in maggioranza con i Cinquestelle quando il Conte 1 approvò la misura. Ora Salvini dice che “il reddito di cittadinanza si è rivelato sbagliato”. Ma a suo tempo lo ha sostenuto sottoscrivendo un patto di governo che gli diede modo di sedersi sulla poltrona del Viminale, Una delle tante giravolte a cui il leader leghista ci ha abituati.

A difendere il reddito di cittadinanza è ovviamente Giuseppe Conte. “Immagino che Meloni – ha detto Conte alla festa del Fatto Quotidiano – non volesse offendere i beneficiari, ma è una espressione volgare, forte”. “Dobbiamo riconoscere la dignità sociale alla persone”.

Craxi: paragonarlo a metadone è infamia. E cita un discorso del padre Bettino del ‘90

“Paragonare il reddito di cittadinanza al metadone è una infamia. Verso coloro che versano in condizioni di povertà e lo usano per campare innanzitutto. C’è un paese ricco con troppi poveri. Meglio rendersene conto”. E’ quanto ha scritto in un tweet Bobo Craxi, candidato capolista per il Psi al comune di Roma a sostegno di Gualtieri che, in un incontro elettorale organizzato dalla federazione del Psi romano, ha ricordato un discorso del padre Bettino pronunciato nel 1990: “Il reddito di cittadinanza è un istituto ineludibile in una società ricca come quella italiana. Va accompagnato per i giovani ad attività di formazione, per gli adulti ad attività di lavoro, agli anziani ed ai portatori di handicap secondo le loro effettivo esigenze. Il diritto alla tutela sanitaria va ammodernato secondo le nuove esigenze, rimuovendo le incongruenze che premiano le situazioni di minore bisogno e lasciano scoperte esigenze primarie o più gravi’. Parole di una straordinaria attualità”- ha aggiunto Bobo Craxi.