Un annuncio che ha sconvolto e sorpreso: il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato, nella notte, a casa sua. Lo ha reso noto il primo ministro ad interim.

Il primo ministro uscente Claude Joseph da questo momento ha assunto le redini del Paese.

Joseph ha invitato alla calma e ha detto che le forze armate e la polizia hanno la situazione sotto controllo.

Il governo ha definito il massacro del presidente e della moglie un “atto barbaro”, e che alimenta i timori di un’escalation di disordini nel Paese caraibico.

L’assassinio ha coinciso con un’ondata di violenza tra bande a Port-au-Prince, con i gruppi armati che si sono scontrati con la polizia e tra loro per il controllo delle strade.

Moïse, insediatosi nel 2017, da gennaio 2020 governava per decreto, e senza la presenza di un Parlamento.

Nel 2019 per esempio ad Haiti ci furono violente proteste per chiedere le sue dimissioni, in cui morirono alcune decine di persone. Moïse fu anche coinvolto in uno scandalo per corruzione, accusato insieme ad altri ministri e funzionari di aver gestito fondi in modo illecito fino a 2 miliardi di dollari.