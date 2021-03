Auguri a Letta ed ora la coalizione

Auguri ad Enrico Letta che guiderà il Partito Democratico. Non ci occupiamo, nella nostra rubrica, di case altrui ma facciamo una eccezione.

Per diversi motivi.

Innanzitutto perché la fase storica richiede, necessariamente, collaborazione fra tutti.

Ed il nuovo segretario svolgerà un lavoro importante perché abbiamo di fronte sfide difficili da affrontare. Per il Paese, per il suo rilancio, e per una parte politica che deve recuperare centralità.

Il centrosinistra ha vissuto momenti di crisi che possono essere superati soltanto avendo come faro un’agenda riformista e una maggiore unità di tutte le forze politiche che si rifanno ad una storia che ha sempre privilegiato la difesa dei diritti e degli ultimi. Il voto ai sedicenni, la centralità delle giovani generazioni e l’importanza della scuola nella agenda di Governo sono argomenti sui quali i socialisti si battono da sempre. Si lavori ora a un progetto politico di ampio respiro, dove sia centrale la coalizione: solo così la sinistra tornerà ad intercettare il suo popolo.

Il Pd, il nuovo Pd per usare una frase di Letta, si impegni nella costruzione di una alleanza con le sue diverse sensibilità abbandonando gli errori dell’autosufficienza e le tentazioni del ‘compromesso storico bonsai’.

Enzo Maraio