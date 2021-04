Slitta CDM su Recovery. Maraio: In ritardo sulla stagione turistica

Il consiglio dei ministri sul Recovery plan previsto per sabato mattina è slittato di qualche ora . A palazzo Chigi e al Mef si lavora ancora sulle tabelle e si susseguono le interlocuzioni con Bruxelles, che vanno avanti in modalità no stop da ieri sera. Il nodo politico sarebbe costituito dal superbonus al 110% che M5s, Pd e Forza Italia vogliono prorogare fino al 2023 e per cui serve la copertura. Ma anche fisco e liberalizzazioni sono, si apprende ancora, al centro del confronto. Ieri i ministri politici hanno fatto osservare che il Cdm di oggi era stato convocato senza che avessero avuto la possibilità di visionare la bozza del piano. Sul fronte della Lega vi sarebbero malumori riguardo alle riaperture dei centri commerciali e si sottolineerebbe che le regioni non siano state ascoltate abbastanza. Altro tema oggetto di dibattito sarebbe la governance della cabina di regia con un solo ministro politico. Il piano nazionale di ripresa da 221 miliardi sta dunque per arrivare in consiglio dei ministri per un primo esame, poi il passaggio in Parlamento la settimana prossima prima dell’ approvazione definitiva .

Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un Piano nazionale di ripresa e resilienza da 221,5 miliardi totali, di cui 191,5 riferibili al Recovery fund e 30 miliardi per finanziare le opere “extra Recovery”. La spinta stimata alla crescita è di 3 punti di Pil nel 2026. L’obiettivo è non solo “riparare i danni della pandemia” ma affrontare anche “debolezze strutturali” dell’economia italiana. Il grosso del piano è definito, con 135 linee di investimento. E l’impianto “non cambierà”, sottolineano dal governo, di fronte alla mole di richieste che emerge in queste ore dai partiti.

Maraio: “Programmare la prossima stagione. Siamo già in ritardo”

Intanto il segretario del Psi Enzo Maraio ha avanzato delle proposte per la riapertura della stagione turistica condivise con il Presidente di Assoturismo – Confesercenti, Vittorio Messina, e Marco Misischia, Presidente Cna Turismo e Commercio. “Il Governo – ha detto Maraio – deve velocizzare il piano vaccinale e programmare la prossima stagione turistica. Siamo già in ritardo. Il turismo rappresenta il 13% del Pil in Italia e non possiamo attendere oltre. È necessario rendere più competitivo il sistema turistico, abbassando l’IVA per tutto il settore al 4%, investire nell’abbattimento dei costi per le strutture alberghiere rimodulando la tassa sui rifiuti in base all’occupazione reale delle strutture e una normativa per i green pass che non mortifichi le città d’arte.”

