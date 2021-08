BANCHETTI SOCIALISTI

“La riforma Cartabia è un primo passo decisivo verso il garantismo. Sbaglia chi pensa di mettere in discussione questa impostazione. Chi vuole “il fine processo mai” non ci troverà mai d’accordo. Dal 2023 noi saremo pronti a migliorare ancora di più questa riforma, non certo a cancellarla. Per questo i socialisti stanno promuovendo, oggi e domani, in tutte le piazze italiane i referendum sulla “Giustizia Giusta”, per dare voce agli italiani e definire una volta per tutte che il garantismo è un valore a cui nessuno può rinunciare.”

Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, dal banchetto socialista di Fano (PU) per la raccolta firme del referendum sulla “Giustizia Giusta” accompagnato dal Segretario Regionale del Psi, Boris Rapa, e dal Sindaco di Fano, Massimo Seri. Il Psi ha organizzato banchetti in tutte le maggiori piazze italiane il 6 e 7 agosto per la raccolta firma del referendum sulla giustizia.