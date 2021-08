Bielorussia, un regime sempre più antidemocratico

È passato ormai un anno da quando, dopo elezioni farsa e chiaramente manipolate, Aljiaksandr Lukashenka è stato rieletto Presidente della Bielorussia e da allora il suo regime è diventato via via ancora più duro e antidemocratico. Ormai la repressione degli avversari politici e del dissenso sta assumendo aspetti sempre più sconvolgenti e vergognosi. Quasi quotidianamente si hanno notizie di arresti , di torture, di tentativi di eliminazione fisica degli oppositori a cui provvedono o le forze dell’ordine o i servizi segreti. Le modalità sono le più varie a seconda delle situazioni. Le manifestazioni di piazza sono vietate e i partecipanti vengono messi in carcere con l’accusa di attacco alla sicurezza dello Stato, gli organizzatori della protesta sono costretti all’ esilio per non finire nelle galere del Paese, i giornalisti liberi vengono minacciati e perseguiti. Ma a ciò si aggiunge l’ attività dei servizi segreti che oltre a operare sul territorio bielorusso agiscono anche all’ estero. Dopo l’eclatante dirottamento di un aereo che trasportava un oppositore del regime che voleva riparare all’estero, negli ultimi giorni vi sono stati due casi che hanno ampiamente dimostrato come si stia muovendo Lukashenka per preservare il suo potere. Uno riguarda la velocista Krystyna Timanovskaja che alle Olimpiadi di Tokyo si è rifiutata di rientrare in Patria. Due allenatori della squadra bielorussa in contatto con i servizi segreti hanno tentato in tutti i modi di fare imbarcare l’atleta sull’ aereo del ritorno e solo il pronto intervento del Comitato olimpico ha permesso alla Timanovskaja di rimanere a Tokyo per poi accettare la proposta della Polonia di asilo politico. Ancora più grave e dai contorni tuttora oscuri la vicenda che ha riguardato Vitali Shishov, un attivista anti Lukashenka che era fuggito in Ucraina e che è stato ritrovato impiccato nei pressi di Kiev. Shishov, un ragazzo di 26 anni, era scappato in Ucraina dopo aver partecipato alle manifestazioni contro il dittatore bielorusso ed era uno dei punti di riferimento della diaspora. A Kiev gestiva una ONG che aiutava i dissidenti a fuggire dal regime di Minsk. Negli ultimi tempi si era accorto di essere pedinato e aveva denunciato la cosa alle autorità ucraine. La notizia della sua morte ha provocato l’ apertura di un’inchiesta per omicidio da parte della magistratura voluta dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenski. La leader dell’ opposizione Svetljjana Tikhanoskaja ha accusato i servizi segreti di Minsk che agiscono in collaborazione con quelli russi di aver organizzato la messinscena della impiccagione dopo aver eliminato fisicamente Shishov. E in effetti questa pare un’ operazione pianificata per liquidare un bielorusso pericoloso per il regime. Ma Aljaksandr Lukashenka continua la sua azione antidemocratica continuando a reprimere qualsiasi manifestazione di dissenso e alle sanzioni che gli sono venute dall’Unione Europea risponde con nuove limitazioni della libertà prendendosela con quelle che definisce ” inammissibili interferenze nella vita interna del Paese ” , non rendendosi conto del suo isolamento internazionale e del fatto di esercitare un potere senza l’avallo di libere elezioni.

Alessandro Perelli