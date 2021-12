Bollette, dal governo misure per fronteggiare il rincaro

Il Governo ha manifestato l’intenzione di emanare misure per fronteggiare il rincaro delle bollette, la riforma del reddito di cittadinanza, il taglio delle tasse.

Ieri, Mario Draghi ha ricevuto a Palazzo Chigi le delegazioni della Lega, di Forza Italia e del Partito democratico per fare il punto sulla manovra.

Il presidente del Consiglio, in mattinata aveva assicurato la disponibilità a varare ulteriori interventi per limitare i rincari delle bollette e aiutare le fasce più deboli anche coinvolgendo la Commissione europea. I rappresentanti dei partiti hanno ribadito le richieste che da giorni espongono pubblicamente.

La Lega, con il capo delegazione al governo, Giancarlo Giorgetti, e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, ha espresso forte preoccupazione per il caro-bollette, “che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse e l’aiuto che si vuole dare alle famiglie e alle imprese”. Per questo i leghisti hanno suggerito al premier di recuperare le risorse necessarie riformando il Reddito di cittadinanza, che andrebbe mantenuto solo per alcune categorie. Il partito leghista ha chiesto anche interventi per il settore dell’automotive e per snellire la burocrazia, “più risorse per le persone con disabilità che hanno particolarmente sofferto le conseguenze della crisi Covid, la rottamazione delle cartelle esattoriali e un rafforzamento della flat tax al 15% alzandola a 100mila euro”.

Forza Italia ha proposto una più sostanziosa diminuzione della pressione fiscale, misure di sostegno all’edilizia, con il mantenimento dei bonus che devono essere resi fruibili anche ai proprietari di case mono familiari e dagli impianti sportivi, e il rinvio delle cartelle esattoriali. Il partito azzurro, rappresentato dai capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli e dalla ministra Mariastella Gelmini, ha spiegato: “La pressione fiscale costituisce il principale ostacolo alla ripresa e rappresenta un freno ai consumi. Forza Italia chiede uno sforzo ulteriore rispetto agli 8 miliardi già stanziati, fino a raggiungere almeno 10 miliardi di euro per incrementare il taglio dell’Irpef per i lavoratori e destinare così almeno 3 miliardi di risorse alla cancellazione dell’Irap per tutte le società”. Per il partito berlusconiano, inoltre: “Le risorse liberate dalle nuove misure sul reddito di cittadinanza devono essere destinate non solo alle politiche attive del lavoro ma anche al taglio delle tasse per famiglie e imprese”.

Anche per il Partito democratico, il caro-bollette è il tema principale. Come ha affermato il segretario, Enrico Letta: “Una crescita abnorme e incontrollata, che dipende da dinamiche internazionali, mette in difficoltà le famiglie e le imprese. Sono molto preoccupato perché aumenti di queste dimensioni non si sono mai visti”. Andrea Orlando, al termine dell’incontro con Mario Draghi, ha riferito: “Al Governo, il Pd ha chiesto di intervenire con più risorse sul caro-bollette e di migliorare l’intervento sulla scuola, di affrontare il tema dei sussidi ambientalmente dannosi e di rafforzare l’intervento sulla non autosufficienza che rappresenta un bel segnale ma non è ancora abbastanza”. Orlando ha anche auspicato che l’esecutivo continui il confronto con i sindacati: “Mi pare ci sia una volontà assolutamente chiara di Draghi e Franco di proseguirlo. Una parte delle questioni poste dal sindacato sono sotto la valutazione del governo, una parte dei problemi può essere superata illustrando alcuni aspetti della manovra che sotto il profilo fiscale non sono ancora del tutto definiti”.

Infine, per Fratelli d’Italia che presenterà oggi le sue proposte, con Giorgia Meloni ha anticipato: “La grande assente è la tutela delle imprese. Rischiamo che una parte significativa delle aziende non superi questa stagione. E se queste aziende dovessero chiudere, i dati di contrazione del Pil, che abbiamo visto lo scorso anno e che continuiamo a combattere, si protrarrebbero. Questa è la priorità e questo è quello che manca totalmente dalla finanziaria”.

La decisione più accreditata al momento a Palazzo Chigi è un nuovo intervento contro il caro bollette, ma la decisione definitiva sarà presa solo al termine delle consultazioni con i partiti di maggioranza sulla legge di bilancio. Il fattore temporale è secondario, quel che conta è che ci sono i soldi. Nuovi soldi, 800-900 milioni, che arriveranno dalla riforma fiscale. Soprattutto risorse aggiuntive per provare ad accontentare, seppure in piccolissima parte, le richieste dei partiti e blindare il passaggio parlamentare della manovra. Le liste dei desiderata presentate dalle delegazioni di Lega, Forza Italia e Pd al premier e al ministro dell’Economia Daniele Franco a palazzo Chigi sono lunghissime e soprattutto diverse, ma su alcuni punti, non solo sulle bollette, si può trovare una mediazione. La maturazione dipenderà dai partiti, dalla capacità o meno di rinunciare alle bandierine e convergere su alcuni micro-interventi. Per il Governo, provarci è una strada obbligata se vuole evitare di falcidiare la manovra con incidenti in Parlamento.

Un principio, però, resta ineludibile per Draghi: nessun stravolgimento all’impianto della manovra. Il perimetro, inizialmente ristretto a una dote di 600 milioni per le modifiche in Parlamento, si amplia e tira dentro altri 800-900 milioni, ma il totale di 1,5 miliardi non deve trarre in inganno. Basta leggere la maggior parte degli emendamenti presentati dai partiti di maggioranza al Senato: quasi tutti costano tantissimo. E comunque un accordo significa che tutti dovranno rinunciare a quasi tutto per far avanzare qualcosina.

La girandola delle consultazioni è entrata nel vivo con l’arrivo della delegazione della Lega guidata da Giancarlo Giorgetti. È durante questo incontro che Franco scopre il tesoretto. Il taglio dell’Irpef e dell’Irap costerà il prossimo anno un po’ meno di 8 miliardi per via del meccanismo del saldo-acconto: i risparmi sono in fase di conteggio al Tesoro e pronti a essere utilizzati. Gli 800-900 milioni trovati non sono i 3 miliardi chiesti dal Carroccio, ma avviano la mediazione con i partiti. Anche Forza Italia, ricevuta dopo la Lega, chiede un intervento sulle bollette e poco prima della riunione con il Pd, il segretario dei democratici (cristiani e laici), Enrico Letta, ha manifestato preoccupazione principalmente per il rincaro delle bollette elettriche.

Il fronte è compatto, anche i 5 stelle sono d’accordo. Draghi, poco prima dell’incontro con i partiti, all’assemblea di Confartigianato ha detto che il Governo è pronto a intervenire ancora con particolare attenzione per le fasce più deboli. Sono parole che guardano anche a quel ceto basso su cui i sindacati chiedono attenzione visto che la partita sulle tasse ha privilegiato il ceto medio. Non è un caso se il Pd chiede e ottiene dal premier la volontà di proseguire il confronto con Cgil, Cisl e Uil dopo l’incontro senza intesa di lunedì al Tesoro con il ministro Franco. Anche loro saranno coinvolti nella scelta della destinazione del nuovo tesoretto, o quantomeno consultati.

Non è detto che la dote aggiuntiva alla fine sarà riversata interamente sui rincari energetici. Non è solo una questione esclusivamente contabile. Si è così sviluppata la discussione nervosa che sta animando i rapporti tra palazzo Chigi e il ministero dell’Economia da una parte e i partiti dall’altra. Non ci sono solo i 6.290 emendamenti presentati in Senato, il fastidio di Forza Italia per lo stop del Tesoro alle modifiche al decreto fiscale, il metodo di Franco con i sindacati che non è andato giù al Pd, le proposte costose della Lega. C’è anche un confronto da sostanziare su spese che sono sì piccole, ma che sono comunque spese.

Quando Draghi e Franco spiegano a Giorgetti, accompagnato dai due capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che ci sono 900 milioni, le cose sembrano fatte. La Lega chiede che siano utilizzati tutti per le bollette, provando così a salvare almeno una parte di una battaglia che si vuole molto più sostanziosa, ma il premier e il ministro non si scompongono. E questo perché, spiegano le stesse fonti, la possibilità di indicare una destinazione del tesoretto sarà data anche agli altri partiti. Se tutti, come è probabile, convergeranno sulla necessità di dare un segnale sulle bollette allora i risparmi saranno utilizzati per questo scopo. Altrimenti, è la seconda ipotesi, una parte sarà destinata anche ad altre misure. Qui rientrano le possibili modifiche al superbonus, con l’abolizione del tetto Isee a 25mila euro per le villette, seppure con alcuni paletti, ma anche gli interventi sulle cartelle fiscali, dato che la mini-proroga della rottamazione ter e del saldo e stralcio al 14 dicembre ha scontentato quasi tutti. Possibile anche una nuova sospensione delle tasse per i tavoli esterni di bar e ristoranti.

Al netto delle eventuali divergenze tra i partiti, quello che il Governo ha messo in conto al momento è di inserire il tesoretto nella manovra. Il perché dell’atteggiamento laico nei confronti della destinazione, con una preferenza comunque per le bollette, è spiegato dal fatto che sono stati già stanziati 1,2 miliardi a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Nella legge di bilancio ci sono già altri due miliardi e questo stanziamento, secondo il ragionamento dell’esecutivo, permetterà di contenere l’importo delle bollette fino a marzo. In primavera la componente del gas andrà diminuendo, le previsioni sul costo dell’energia non sono così drammatiche. Insomma un nuovo intervento, appunto da 800-900 milioni, potrebbe essere sufficiente almeno in base alle valutazioni che si possono fare oggi.

Il tesoretto diventa il termometro del tentativo di Draghi di blindare la manovra e allo stesso tempo lo strumento per provare a far rientrare i malumori della maggioranza. Ma allo stesso tempo i nuovi soldi a disposizione aumentano le complicazioni se alla fine ci si ritroverà in disaccordo. Su come spendere gli 8 miliardi per le tasse si è arrivati a un’intesa con i partiti, ma non con i sindacati. La discussione sulla delega fiscale, con Forza Italia allineata in più di un’occasione con Fratelli d’Italia, ha dato prova di una difficoltà che potrebbe addirittura amplificarsi quando il passaggio parlamentare della legge di bilancio entrerà nel vivo. A maggior ragione che anche l’altro tesoretto, quello da 600 milioni della manovra, resterà tale. L’ha spiegato sempre il ministro Franco alla delegazione leghista quando alla lista delle richieste hanno aggiunto anche l’estensione della flat tax fino a 100mila euro, la proroga degli incentivi green per le auto, incluso il diesel ecologico, ancora soldi per i disabili. Il perimetro resta lo stesso: 600 milioni sono stati previsti dal Governo come dote al Parlamento e 600 milioni resteranno. Al massimo qualche ritocco. Da oggi, però, bisognerà capire se questo metodo basterà per mettere il lucchetto alla legge di bilancio.

I desiderata strampalati posti da alcune forze politiche, sono tentativi per depotenziare l’azione di Draghi che si pone l’obiettivo di massimizzare il benessere del Paese con effetti durevoli nel lungo periodo. Dovrebbe essere chiaro che le proposte demagogiche dettate da interessi di parte, dopo, ricadranno negativamente sugli stessi proponenti. La politica economica ottimale è soltanto una, quella indicata pragmaticamente da Draghi che tiene conto delle numerose variabili presenti sia nel mercato interno che in quello internazionale caratterizzati dalle preminenti novità storiche dettate dalla pandemia e dai cambiamenti climatici. In tutto ciò, l’attenzione maggiore deve essere rivolta umanamente ai ceti sociali più deboli e bisognosi.

Salvatore Rondello