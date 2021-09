Bollette. Nencini, aumento terribile che si abbatte su famiglie

“Sono previsti aumenti terribili alle bollette di gas e luce fino al 40%: questo significa che le conseguenze si abbatteranno sulle famiglie, con un aumento di circa 1.300 euro l’anno”. È quanto ha dichiarato Riccardo Nencini, senatore del Psi. Nencini ha aggiunto: “i socialisti chiedono quattro cose: la prima, vanno cancellati dalle bollette gli oneri impropri. Bisogna poi aumentare il fondo per mitigare l’aumento a carico delle famiglie. Terzo, bisogna avere la certezza che quando i costi delle materie prime diminuiranno, diminuirà il costo delle bollette e su questo punto serve il controllo da parte dell’autorità governativa. Quarto, il passaggio dal mercato libero al mercato protetto non dbee avere oneri per le famiglie”