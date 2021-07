Bologna. Il Tribunale del lavoro dà ragione ai riders

Il Tribunale del lavoro di Bologna ha dichiarato illegittima l’applicazione “ai riders, da parte di Deliveroo Italy, del contratto sottoscritto da Ugl Rider” e ha ordinato alla piattaforma di food-delivery “di astenersi dall’applicarlo”.

Lo ha fatto accogliendo le istanze presentate dalla Cgil che ha presentato un ricorso sulla base dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, quello che contesta la condotta anti-sindacale alle aziende. I ciclofattorini esultano per “una pronuncia molto importante”. “Col medesimo decreto – sottolinea Riders Union – è stato inoltre accertato e dichiarato il carattere discriminatorio e antisindacale del recesso dai rapporti di lavoro dei riders che si erano dichiarati indisponibili ad aderire al contratto nazionale Ugl-Rider per l’iscrizione ad un sindacato che non riconosce quel contratto”.

Cgil: sentenza di grande rilevanza

“La decisione – afferma la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti – segna la fine del controverso accordo sottoscritto nel settembre del 2020 da AssoDelivery con Ugl Rider rispetto al quale la Cgil aveva sin da subito sollevato critiche. Ora – prosegue la dirigente sindacale – l’azienda è stata costretta a mettere fine al cottimo e ad applicare le condizioni economiche del contratto di riferimento del settore che da tempo la Cgil ha indicato nel Ccnl merci e logistica, che contiene un trattamento economico e normativo di gran lunga migliorativo. Il Tribunale ha inoltre ritenuto discriminatori e antisindacali i licenziamenti intimati dalla società ai rider che non si erano resi disponibili ad accettare le nuove condizioni contrattuali per potere continuare a lavorare”.

Per la segretaria confederale “il provvedimento, oltre a ribadire che i rider hanno una tutela effettiva contro le condotte antisindacali, costituisce un tassello essenziale che rafforza il mosaico dei diritti riconosciuti a questi lavoratori grazie alla continua lotta della Cgil – conclude – per assicurare quelle condizioni di lavoro eque e dignitose alle quali tutti i lavoratori hanno diritto”.