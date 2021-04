Calcio. Nencini, bene apertura in sicurezza per Europei, guardare al futuro con ottimismo

La Federcalcio ha ricevuto l’ok da parte del Governo sulla possibilità di avere tifosi per le gare degli Europei di calcio che scattano il prossimo 11 giugno. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, una lettera con il suo assenso, che verrà immediatamente girato all’Uefa. Toccherà comunque al Comitato tecnico scientifico “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”.

“Apprezzo la disponibilità data dal governo alla riapertura in sicurezza per il pubblico degli stadi per gli Europei di calcio” ha commentato il Senatore socialista Riccardo Nencini presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato. “È una misura che incoraggia il Paese a guardare al futuro con ottimismo”.