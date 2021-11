CANNABIS LEGALE

“Sulla legalizzazione della Cannabis la posizione del Psi è chiara: avviare il prima possibile il processo di liberalizzazione così come avviene ormai in tutto il mondo. Per questa ragione abbiamo sostenuto la raccolta firme per il referendum che resta l’unico modo possibile per far cadere, anche in Italia, i tabù che ci raccontano ancora oggi #Salvini e il centrodestra. Legalizzare la cannabis da un lato colpisce gli introiti illegali delle organizzazioni criminali e dall’altro favorisce la prevenzione e il monitoraggio in un quadro di legalità. Evidentemente al centrodestra non interessa tutto ciò”. Così con un post il segretario del Psi, Enzo Maraio entra in un dibattito che divide maggioranza e Governo.

La ministra forzista Mariastella Gelmini, il senatore azzurro Maurizio Gasparri, la senatrice Udc Paola Binetti, ma anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), sono tutti per il ‘no’. Dall’altra parte, per il ‘sì’, ci sono il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il segretario di Più Europa e Sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, e l’esponente pentastellato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, che punta il dito contro la destra “cieca e totalitarista su questo tema che aspetta, invece, una ventata di modernizzazione”.

“Nel momento in cui una parte non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile dell’Italia, come la Germania, sembra cambiare profondamente linea su questo fronte, credo che sia inevitabile che una qualche riflessione la si faccia anche nel nostro Paese” ha aggiunto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Genova alla VI Conferenza nazionale sulle dipendenze riferendosi all’annunciata legalizzazione della cannabis in Germania. “Anche perché quella scelta determinerà dei riflessi che riguarderanno il nostro Paese, lo si voglia o meno nell’ambito di un mercato unico con le frontiere aperte”, ha detto ancora il ministro.

Nel frattempo Germania si prepara a legalizzare l’utilizzo della cannabis per scopi ricreativi, ma ora l’eco di questo provvedimento annunciato dalla nuova coalizione tedesca divide il governo italiano sul tema della liberalizzazione.