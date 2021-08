Cerveteri, concluso il Festival Rilievi in Danza

Si è concluso ieri sera a Cerveteri, nell’arena del Parco della Legnara, il Festival Rilievi in Danza che dal 22 luglio ha visto alternarsi diversi spettacoli e performance sulla danza.

Ieri sera non poteva esserci conclusione migliore con ‘Querida Gala’ di Campania Danza: coreografia e regia di Antonello Apicella, musiche originali di Max Maffia, scenografia di Michele Paolillo, disegno luci di Virna Prescenzo per la produzione di Associazione Campania Danza.

Il progetto coreografico ha riproposto la messa in scena di alcuni aspetti di Elena Diakonova, moglie di Salvator Dalì, passata alla storia con il semplice nome di Gala. Una personalità che può essere inserita nelle lotte per l’emancipazione femminile del primo novecento. Gala viene ricordata come una donna seduttrice e scivolosa, rimasta ai margini del suo talento, si colloca in un ruolo secondario. Ispiratrice di poeti ed artisti surrealisti del primo novecento parigino, fu immortalata in diverse opere del mondo artistico e culturale. Lo stesso Dalì la definì l’unico personaggio mitologico del tempo. Rimasta ignota al grande pubblico, è stata riscoperta da Campania Danza che ha messo in scena uno spettacolo di grandi qualità artistiche e professionali. Una performance di un’ora dalle alte espressioni visive ed interpretative, sul tema dell’uguaglianza per “aprire un dialogo che mostri la presenza delle opportunità che ogni donna ha nella scelta del ruolo da svolgere accanto al proprio compagno”.

La bellezza e l’eleganza artistica della danzatrice, della scenografia, delle musiche straordinarie e del gioco delle luci, mi hanno fatto sentire un privilegiato nell’assistere ad uno spettacolo di straordinario valore che andrebbe proposto ad un più vasto pubblico del piccolo schermo.

