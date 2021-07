Cgia Mestre: tasse e Pil, è ora di semplificare

Uno studio della Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (CGIA) di Mestre, ha rilevato che quasi 9 euro su 10 delle tasse pagate dai cittadini finiscono nelle mani dello Stato centrale, nonostante che le amministrazioni locali (alle quali resta il 14,6% del totale, equivalente a 75 miliardi) gestiscano una porzione maggiore della spesa pubblica. A conclusione dello studio che ha analizzato dati fino al 2019, si legge: “L’amministrazione pubblica centrale è sempre più arroccata su una posizione di difesa del proprio ruolo di intermediazione”. Di conseguenza comuni e regioni devono fare riferimento a Roma per le coperture di spesa. Un’ulteriore complicazione che si rivela problematica perché i tempi di erogazione dell’amministrazione centrale sono tutt’altro che rapidi generando interessi bancari sui conti degli Enti Locali.

La CGIA nel suo rapporto insiste sulla semplificazione del quadro generale della tassazione: “Semplificare il quadro generale, tagliando gabelle e balzelli che, per l’erario, spesso costituiscono più un costo che un vantaggio”.

Su questo punto insiste la Confederazione in vista della prossima riforma fiscale. Il quadro delineato dallo studio consiste in poche grosse tasse che incidono da sole sulla maggior parte del gettito proveniente dai contribuenti. Le prime 20 voci, ad esempio, valgono il 90% dell’erario. Mentre Irpef, Iva e Ires, da sole, equivalgono al 62% delle risorse pubbliche.

Negli ultimi 20 anni in Italia ha pesato il mancato decentramento e la complessità del sistema fiscale. Ma non solo. Nei due decenni precedenti al 2019 il trend delle tasse è rappresentato da un aumento continuo. Insomma, dopo venti anni si pagano più tasse. Lo dimostrano i dati, perché, nel 2000, erario ed enti locali incassavano 350,5 miliardi di euro, contro i 516,6 miliardi di euro del 2019. L’aumento è stato di 166 miliardi, ovvero il 47,4% in più del 2000.

Confrontando l’aumento dei tributi con la crescita del Paese, la CGIA di Mestre ha evidenziato come la crescita della tassazione non sia andata di pari passo con un miglioramento del Pil pari al 44,2%. Quindi, la differenza in più della tassazione è stata del 3,5% in 20 anni. Di conseguenza, le tasse hanno impoverito gli italiani, rallentando la crescita del Paese, secondo la conclusione della Confederazione.

Neanche l’inflazione, aumentata solo del 37%, 10 punti in meno rispetto all’aumento del gettito, giustificherebbe l’incremento del peso fiscale.

Un mitigamento della tassazione potrebbe trovare attuazione se prenderà il via il progetto della global tax per le multinazionali. Per risparmiare, rimodulando gli aiuti di Stato, il governo sta inoltre pensando a un’abolizione della lotteria degli scontrini, un provvedimento costoso che non risolve il problema dell’evasione fiscale, soprattutto quella delle grandi multinazionali e dell’e-commerce globalizzato.

Dal report della CGIA di Mestre, si può facilmente comprendere l’esistenza di ampi spazi politici per elaborare una proposta di riforma fiscale socialista.

Dopo i pronunciamenti della recente Conferenza programmatica del Psi non bisogna perdere tempo e passare all’autonoma presentazione dei programmi politici dei socialisti aprendo un nuovo confronto con gli elettori.

Salvatore Rondello