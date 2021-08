Che gioia aver strappato agli inglesi la vittoria

Dovrei analizzare le cose con un certo distacco professionale, limitarmi a commentare i fatti accaduti ed eventualmente ascoltare attentamente le dichiarazioni per riportare il tutto ai lettori e documentarli con oggettività, ma anche con un certa accondiscendenza per le cose terrene. Beh, dopo aver visto la finale della staffetta 4×100 maschile ed assistito in diretta al calcio sui testicoli che abbiamo rifilato agli inglesi, ho messo da parte il distacco, l’oggettività, le cose terrene e mi sono lasciato andare alle intemperanze lessicali più sfrenate! Ritrovato me stesso, e scusandomi per il sostantivo rivolto ai britannici, non posso dimenticare il comportamento di coloro che abitano oltre le scogliere di Dover; comportamento disdicevole nei confronti dell’Italia durante la finale del Campionato Europeo di calcio quando, a partire dai membri della Casa Reale, hanno mancato di rispetto al nostro Capo dello Stato. Ed inoltre, non possiamo dimenticare le ‘allusioni’ riservate al nostro Marcell Jacobs, dopo la finale dei 100 metri vinta solo perché è stato il migliore. Ebbene sì, c’è un certo risentimento nei confronti degli inglesi, per gli atteggiamenti e le parole, dette e non dette, usate nei nostri confronti…e non solo. Forse è per questo che sono esploso interiormente con un ‘Vaffa Day’ alla Beppe Grillo, l’unica espressione che, in questo particolare caso, condivido. Sempre ammesso che anche i grillini si siano entusiasmati per i risultati inaspettati dei nostri atleti, ed abbiano fatto ammenda con gli italiani per averli privati dei prossimi Giochi che si terranno nel 2024, non più a Roma come sarebbe stato nostro diritto, ma a Parigi per gentile concessione della Sindaca Virginia Raggi. Lo so, nello specifico avrei dovuto parlare della gara, come si è svolta, e raccontavi dell’entusiasmo che i nostri campioni hanno suscitato in tutti noi italiani, ma è stato più forte di me lasciarmi andare alle emozioni, e con un colpo di karatè virtuale ben assestato nel basso ventre degli inglesi, esulto alla vittoria dei quattro nobili cavalieri che hanno depositato sulla bandiera tricolore la prima vittoria olimpica dei 100 metri piani da quel lontano 1896, quando ad Atene si svolsero i primi Giochi dell’era moderna. Ciò detto, l’Italia si complimenta con gli atleti con cui ha avuto il privilegio di gareggiare durante lo svolgimento della mitica gara della staffetta 4×100 maschile…da noi corsa e vinta a pieni voti!