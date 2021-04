Chiarimento della Siae su articolo “SIAE, società del diritto d’autore o finanziaria?”

Con riferimento a talune note di stampa apparse sull’Avanti e che commentano, pur senza ragione né effettivo approfondimento, come “grave” l’articolo “Siae, Mogol, Banca Profilo, Valeur e il tiro alla fune su Pentagramma” apparso sabato scorso su il Sole 24 Ore Plus 24, si ritiene utile precisare quanto segue.

L’articolo dell’inserto del Sole 24 Ore riporta notizie oggettivamente superate, relative a taluni comportamenti censurabili, ed infatti censurati da SIAE, tenuti da Banca Profilo nei riguardi di una operazione di fusione chiesta da SIAE stessa. La fusione determinava la sostituzione di Banca Profilo rispetto ad alcuni servizi di deposito utilizzati da SIAE e per questo risultava ritardata da Banca Profilo.

La fusione, in ogni caso, che riguardava alcuni fondi detenuti da SIAE in piena sicurezza e con rendimenti e valori ampiamente positivi, si è poi conclusa con ampia soddisfazione della Società ed ovviamente nel pieno rispetto di ogni norma e prudenza applicabile come documentalmente dimostrato dall’approvazione direttamente rilasciata dalla CSSF, ovvero dall’autorità di regolazione finanziaria lussemburghese. SIAE, peraltro, non ha alcuna natura di società finanziaria e invece tutela al meglio le proprie risorse a garanzia della propria attività; il tutto, secondo le linee guida approvate dall’assemblea degli associati e dai propri organi gestionali. Ogni speculazione sull’argomento è dunque fuori luogo.

Siae, società del diritto d’autore o finanziaria?