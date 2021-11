Ciak si suona! Colonne sonore, ma non solo, anche jazz e tango

“Ciak si suona”, la rassegna di concerti organizzata dall’Associazione Ponte Milvio e dedicata al rapporto tra musica e cinema, prosegue e si chiude con sei concerti ad ingresso gratuito da venerdì 26 a lunedì 29 novembre 2021 al Teatro Ciak di Roma in via Cassia 692.

Venerdì 26 novembre gli appuntamenti sono due, alle 19.00 e alle 21.00. Suona il duo formato da Gianni Oddi al sax ed Alessandro Bonanno al pianoforte, due protagonisti del jazz italiano, uniti dalla grande capacità espressiva ed improvvisativa. La bravura dei due interpreti giustifica pienamente il nome che si sono scelti: Jazz Virtuoso Duo. Gianni Oddi (sax alto e sax soprano) ha collaborato con grandi musicisti come Gianni Ferrio, Bruno Canfora, Nicola Piovani, Franco Piersanti, Bruno Tommaso, Claude Bolling, Luis Bacalov, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Liza Minnelli, Ray Charles, Uri Caine. Per anni è stato 1o Alto Sax dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai di Roma, poi ha fondato la Ials Jazz Big Band, che tuttora dirige. Alessandro Bonanno, dopo aver vinto alcuni concorsi come pianista classico, si è avvicinato al jazz, vincendo anche in questo campo vari concorsi. Ha collaborato con importanti musicisti come E. Wilkins, N. Stilo, M. Urbani e altri e ha partecipato, come tastierista, al “Fusion Project” del batterista inglese Mel Gaynor dei Simple Minds. Ha al suo attivo numerose incisioni ed è anche compositore e arrangiatore.

Il giorno seguente, sabato 27 novembre alle 21.00, si ascolteranno le canzoni tradizionali romane più amate, affidate del Trio Lallero, formato dalla voce di Raffaela Siniscalchi, una delle più eclettiche cantanti romane, dalla chitarra di Massimo Antonietti e dalla fisarmonica di Denis Negroponte. Sarà un viaggio partecipe e appassionato nella canzone romana antica e moderna, passando da Romolo Balzani ad Armando Trovajoli e a Gabriella Ferri. Soltanto per citare alcuni titoli, ricordiamo Tanto pe cantà, A tocchi a tocchi, Serenata sincera, L’eco der core, Er barcarolo romano, Le streghe, Roma forestiera, Serenata de paradiso, Le mantellate, Te possino da’ tante cortellate, Serenata a ponte, Semo in centoventitre, Valzer de la toppa, Sinnò me moro, Nina si voi dormite, Roma nun fa la stupida stasera.

Domenica 28 novembre alle 17.30 l’Ensemble Roma Sinfonietta diretto da Enrico Lombardi proporrà un omaggio al regista Franco Zeffirelli con le musiche composte da Alessio Vlad per i suoi film Callas forever e Omaggio a Roma. Dello stesso Vlad saranno eseguite anche le musiche per L’assedio di Bernardo Bertolucci (che hanno vinto il Globo d’Oro nel 1999 per la miglior colonna sonora), per Tosca e le altre due di Giorgio Ferrara e per Nour di Maurizio Zaccaro.

“Ciak si suona” si conclude lunedì 29 con un doppio concerto alle 19.00 e alle 21.00. Si esibisce il duo formato da Bianca Maria Fiorito al flauto e Gian Marco Ciampa alla chitarra, due giovani e talentuosissimi musicisti, tra i migliori della giovane generazione, premiati in vari concorsi e già ben noti e apprezzati in campo nazionale e internazionale. Propongono una miscela di repertori, stili e culture di paesi lontani geograficamente ma non musicalmente. Sono in programma musiche per il cinema – e non solo­ – composte da Astor Piazzolla (non scrisse mai per il cinema, ma le sue musiche furono utilizzate in vari film), Ennio Morricone e Heitor Villa Lobos.

Ingresso gratuito.

Per informazioni: infopontemilvio@gmail.com – info@teatrociakroma.it Tel 06 33.24.92.68

Per prenotare gli spettacoli: infopontemilvio@gmail.com Cell 347.85.37.213