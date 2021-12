Cina, calpestati i valori di emancipazione della donna

La recente celebrazione della giornata Internazionale contro la violenza alle donne non poteva non fare venire alla luce, insieme ai femminicidi e ai soprusi che purtroppo si registrano giornalmente dai resoconti puntuali dei mezzi di informazione anche quelli che si cercano di nascondere e di coprire “per ragione di Stato”. È questa la vicenda che ha colpito la famosa tennista cinese Peng Shuai, vincitrice di prestigiosi e importante tornei internazionali, che un mese fa con una denuncia fatta sui social ha accusato Zhang Gaoli, alto esponente del Partito comunista cinese e già vicepremier di Xi Jimping, di un’aggressione sessuale, costringendola ad un rapporto non voluto. Quanto è accaduto dopo è lo specchio di come si intenda a Pechino la parola libertà e il rispetto dei diritti civili. Il movimento denominato Me Too da noi, in Occidente avrebbe portato a un rapida divulgazione della notizia, con un processo mediatico che avrebbe anticipato quello penale a maggior ragione se vi fosse implicato un alto esponente di quella politica che a parole difende il ruolo e la dignità delle donne. In Cina è accaduto esattamente il contrario. I social interessati dalla notizia sono stati inibiti per gli interessati e non hanno potuto più fornire alcuna informazione in merito, i mass media, controllati dal regime hanno nascosto la notizia e sono stati invece diffusi documenti e filmati che mostrano Peng Shuai serena e impregnata nelle sue imprese sportive anche se la stessa è scomparsa dalla circolazione pur facendo sapere di godere buona salute. Il Partito comunista, che la retorica di Stato presenta come il protagonista del rilancio socio economico del Paese, attraverso un suo autorevolissimo rappresentante non poteva essere coinvolto in una vicenda che, se provata, avrebbe rappresentato la chiara testimonianza della copertura politica di un atto di stupro e quindi della negazione dei diritti civili delle donne. Ma tant’è, anche le dichiarazioni di solidarietà arrivate alla tennista cinese da varie parti del mondo sono state sottaciute perché Pechino ha voluto semplicemente annullare la notizia forse anche pensando a eventuali conseguenze negative e possibili boicottaggi delle Olimpiadi invernali in programma prossimamente in Cina. Una comportamento, quello del regime di Xi Jimping, che conferma lo spregio dei diritti civili già ampiamente dimostrato a Hong Kong e nei confronti della minoranza musulmana degli uiguri nello Xinjiang. Ma è anche la rappresentazione di cosa sia attualmente la condizione femminile nella nazione più popolata del pianeta. Nonostante le riforme in questo senso fatte da Mao e gli indubbi progressi del ruolo delle donne nella società cinese , è sempre il Partito comunista che regola la loro vita e le loro abitudini dal periodo del figlio unico per limitare la crescita incontrollata della popolazione a quello più recente del baby boom per stimolare la domanda interna attraverso l’aumento demografico. Una pianificazione sistematica che calpesta i valori di emancipazione e di libertà della donna. In questo ambito si pone la vicenda della tennista Peng Shuai, anch’ essa gestita dal superiore interesse politico con tanti saluti alla dignità dell’individuo.