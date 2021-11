Cinquantatre anni fa Astral Weeks, la magia di Van Morrison

Novembre 1968: cinquantatré anni fa usciva “Astral Weeks” di Van Morrison, un grande disco posizionato dalle riviste specializzate tra i migliori di sempre. L’album dell’allora ventitreenne irlandese di Belfast è considerato dalla critica come il suo capolavoro, insieme a “Moondance”, che esce due anni dopo ed è completamente diverso. Quando compone “Astral Weeks” Van Morrison ha già alle spalle la prima parte della sua carriera, quella con i Them, e alcuni successi indiscutibili, come “Gloria” e “My Brown Eyed Girl”, uscita nel 1967, l’anno in cui Van sbarca in America e rompe il sodalizio con il gruppo di origine. Ma le prime esperienze americane non lo soddisfano né dal punto di vista musicale né da quello dei rapporti con la casa discografica. Da questa impasse Van esce pubblicando con la Warner Bros, la nuova casa discografica, proprio “Astral Weeks”, che già dal titolo lo proietta in un’altra dimensione. Una nuova dimensione spaziale – sono gli anni di “Interstellar Overdrive” dei Pink Floyd (1967), di “2001 Odissea nello Spazio” di Kubrick (1968), di “Space Oddity” di David Bowie (1969) – ma anche spirituale, che differenzia profondamente Van Morrison da tutti gli altri.

“Astral Weeks” è un disco magico, unico nel suo genere ed unico anche nella straordinaria carriera del grande irlandese. Non è un disco rock, se proprio lo si vuole etichettare, ma un disco jazz con un trascinante pezzo di rhythm and blues (“The Way Young Lovers Do”). La struttura dei brani, le armonie sono tipiche del jazz, così come il modo in cui il disco viene inciso, lasciando agli interpreti la massima spontaneità. Ad eseguirlo è una formazione di jazzisti di prim’ordine: Richard Davis co-leader del gruppo al contrabbasso, Jay Berliner alla chitarra, John Payne al flauto e al sax soprano, Warren Smith a vibrafono e percussioni, Connie Kay del Modern Jazz Quartet alla batteria e lo stesso Van Morrison voce e chitarra. In realtà, dire che Van Morrison canta gli otto brani dell’album è riduttivo. Perché egli usa la voce come uno strumento. La sua voce è lo strumento nettamente dominante sopra il sottofondo dei musicisti che, guidati da Davis, lo accompagnano. In questo Van Morrison è unico, paragonabile solo a pochi grandi interpreti jazz e soul, come, con stili diversi, Billie Holiday, Ray Charles, Otis Redding, Aretha Franklin. Gli up and down, i fraseggi, il vibrato della voce rappresentano il filo conduttore di ogni brano, facendo entrare l’ascoltatore dentro il pianeta Van Morrison.

Anche le parole e le frasi ripetute, che come un blues escono dall’anima dell’artista, la suggestione di certe immagini, che sembrano dipinte su una tela fluida e mutevole, sono in perfetta sintonia con la voce, assecondandola ad ogni passaggio. Il brano iniziale che dà il titolo all’album introduce alla magica atmosfera che si respira in tutto il disco, raccontando di rinascita in un altro mondo (“To be born again/ From the far side of the ocean/…In another time/ In another place”). Il nuovo mondo è l’America, patria dei maestri blues sulle cui armonie Van ha imparato a suonare, come Leadbelly, che cita. Ma il giovane leone non dimentica Belfast, che riappare struggente e autunnale con i suoi viali di foglie percorsi dal vento e dalla pioggia, lungo i quali sembra di sentire ancora passare il profumo degli amori giovanili (“Cyprus Avenue” e “Madame George”). Momenti di tensione emotiva (“Beside You”) si alternano a immagini delicatamente poetiche (“Ballerina”), mentre in “Sweet thing” Van sembra andare incontro all’eternità (“Noi cammineremo e parleremo/ In giardini nebbiosi e umidi di pioggia/ E io non diventerò mai vecchio”).

La sinergia tra voce, parole e musica è totale. In Van Morrison non c’è mai divaricazione, come avviene in tante canzoni, tra l’andamento della melodia e il significato dei testi – ad esempio andamento allegro con testo triste – perché parole e musica viaggiano sempre insieme, esprimendo il “mood” dell’artista, il suo stato d’animo, il suo modo di sentire la canzone. Anche questa è una caratteristica dei grandi artisti. Vi siete mai chiesti perché Bob Dylan stravolge la melodia delle sue canzoni, con profondo disappunto dei suoi fan che stentano a riconoscerle? Perché a distanza di anni le sente in modo diverso. E forse anche per dire che la canzone è sua, è espressione della sua anima prima di diventare un “prodotto” da vendere al pubblico.

Ecco, “Astral Weeks” è tutto tranne un disco commerciale, anche se con il passare del tempo ha finito per vendere molto, sospinto dai favori della critica. Qualcuno lo ha definito un “flusso di coscienza”, che evoca la spiritualità e il misticismo della grande letteratura irlandese da Blake a Yeats a Joyce. Ognuno lo può collocare nella dimensione che più parla alla sua anima. Al di là delle etichette (che anche noi abbiamo tentato di dargli), è un grande album di musica moderna che ogni volta che lo si ascolta trasmette sensazioni nuove, fresche, autentiche e profonde. Come tutti i capolavori della musica – classica, jazz, pop – astrae dal tempo in cui è stato concepito (e dire che era il ’68!) per volare come un astro nel firmamento e splendere per sempre di luce propria.

