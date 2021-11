Si è svolta la segreteria Regionale Pugliese. Presenti tutti i segretari provinciali e i membri di diritto e il coordinatore della segreteria nazionale Luigi Iorio. Tutti i compagni nel proprio intervento hanno ribadito la collocazione di centrosinistra già dalle prossime provinciali.

Nella discussione si è Condivisa la linea nazionale che richiede alle forze della sinistra riformatrice ed europeista uno sforzo di aggregazione per costruire, con il PD ma in un contesto di leale collaborazione-competizione, uno schieramento largamente rappresentativo e vincente. È quanto avvenuto nelle ultime elezioni amministrative. E’ la strada da perseguire.

A livello territoriale le alleanze saranno possibili ove vige rispetto e lealtà in maniera costruttiva su temi e non esclusivamente su tatticismi politici.

Analizzata anche la situazione di Taranto in vista delle prossime elezioni, dove si lavora alla costruzione di una lista socialista in continuità con la giunta Melucci sfiduciata senza una ragione politica.

Auspicato nelle varie province un rinnovamento congressuale basato su una serie di temi ad al fine di celebrare a gennaio 2022 una conferenza programmatica regionale.

Claudio Cesaroni

Segretario regionale PSI