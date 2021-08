Condanna di Tong. Il regime comunista cinese si palesa a Hong Kong

Tong Ying – kit, 24 anni è stata la prima persona accusata e processata a Hong Kong in base alla nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale che Pechino ha introdotto con lo scopo di soffocare l’autonomia amministrativa dell’ex colonia britannica. Nei suoi confronti è già stato emesso un verdetto di colpevolezza per terrorismo e incitamento alla secessione. Tong era stato arrestato nel corso delle manifestazioni di protesta che erano svolte in seguito all’emanazione della legge da parte del regime comunista di Xi Jimping. Singolare la motivazione della Corte cinese: per terrorismo si è inteso il fatto che Tong con la sua motocicletta aveva urtato le pattuglie delle forze dell’ordine, per incitamento alla secessione i cartelli da lui imbracciati che recavano slogan per l’ autonomia. Questo è il primo processo di una lunga serie che coinvolgerà centinaia di oppositori di Pechino arrestati negli ultimi mesi. Di essi già molti hanno scelto la via dell’esilio per sfuggire alla repressione del regime comunista. Usa e Regno Unito non stanno però a guardare e oltre alle sanzioni hanno recentemente preso provvedimenti. Il Presidente americano Joe Biden ha concretizzato quanto in precedenza promesso da Trump e ha deciso di concedere ai cittadini dell’ ex colonia britannica uno status temporaneo di “richiedenti asilo” che permetterà loro di rimanere nel territorio americano. Una iniziativa condannata fermamente da Pechino che ha accusato la Casa Bianca di gravi interferenze negli affari interni della Cina. All’interno della guerra diplomatica che, nonostante gli accordi sul clima, è in atto tra USA e il regime comunista cinese, questa si può considerare una ulteriore risposta all’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale che ha eroso i diritti fondamentali dei cittadini di Hong Kong comprimendo la libertà di espressione e il giusto processo. Da parte sua Xi Jimping ha imposto una serie di sanzioni a organizzazioni americano attive nella conservazione dello stato autonomo di Hong Kong.

La decisione degli Usa di permettere ai cittadini dell’ex colonia britannica di poter rimanere in territorio americano è simile a quella presa poco tempo fa da Boris Johnson che aveva predisposto una normativa che prevedeva notevoli facilitazioni per l’ottenimento dei visti a centinaia di cittadini di Hong Kong che volevano stabilirsi nel Regno Unito. Ormai l’alleanza internazionale che mira a contenere l’espansione della potenza cinese è buon fatto acquisito e di questa ne è parte integrante anche l’Unione Europea ai confini della quale, soprattutto in area balcanica, gli investimenti di Pechino si fanno sempre più massicci.

Ma la risposta di Joe Biden non si limita a Hong Kong. Nei giorni scorsi l’ Amministrazione americana ha informato il Congresso di una proposta di vendita di armi per 750 milioni di dollari a Taiwan, che Xi Jimping considera parte integrante del territorio della Cina comunista. Anche in questo caso Biden ha confermato la precedente iniziativa di Trump che prevedeva la vendita di avanzati e sofisticati sistemi di difesa a Taipei, la piccola nazione insulare a un centinaio di chilometri dalla sovranità cinese.

Alessandro Perelli