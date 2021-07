Il 3 e 4 luglio a Roma Conferenza Programmatica Psi con Letta, Speranza, Gualtieri, Bonaccini, Rosato, Boccia ed altri

Si terrà a Roma sabato 3 e domenica 4 luglio, all’hotel Quirinale (in via Nazionale 7), la Conferenza Programmatica del Psi che si aprirà alle 10.00 del 3 luglio e si chiuderà domenica 4 luglio alle 12.30 con la relazione del segretario del Psi Enzo Maraio.

Ospiti del palco socialista, leader ed esponenti dei partiti del centrosinistra, i rappresentanti dei sindacati, docenti e giornalisti. Negli scorsi mesi si sono svolti incontri dei sette tavoli di lavoro – lavoro, ambiente, riforme e giustizia, digitalizzazione e giovani, territori e organizzazione – da cui scaturiranno temi e proposte per il futuro che si declineranno in proposte di legge e campagne socialiste da sviluppare in tutta Italia.

Tra gli ospiti, sabato 3 luglio Enrico Letta, Roberto Gualtieri, Bruno Tabacci, Marco Cappato, dirigenti socialisti tra cui Pia Locatelli, Bobo Craxi, Ugo Intini, Fabrizio Cicchitto, Gennaro Acquaviva e gli esponenti di Cgil, Cisl e Uil.

Domenica 4 luglio, nella giornata conclusiva, interverranno sul palco socialista e in collegamento Riccardo Nencini, Alessandro Cecchi Paone, Angelo Bonelli, Roberto Speranza, Stefano Bonaccini, Benedetto Della Vedova, Nicola Fratoianni, Brando Benifei, Francesco Boccia, Piero De Luca, Eugenio Giani, Ettore Rosato, Arturo Scotto ed altri. La due giorni si chiuderà con la relazione conclusiva del segretario del Psi Maraio.

Qui il Programma