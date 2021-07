Conferenza Programmatica Psi. La seconda giornata di lavori

Segui la diretta della seconda giornata

Ettore Rosato – L’epoca pandemica rappresenta il tempo che ci è stato negato e deve essere una straordinaria occasione per rimettere in moto la macchina del nostro Paese. E appuntamenti come questo possono aiutare. I riformisti servono per correre nel cammino delle riforme. Il lavoro che possiamo fare insieme può essere un lavoro serio e proficuo. Questo percorso va connesso con una fase straordinaria della politica. Gli interessi vanno oltre quelli personali. Il Governo Draghi è frutto della intelligenza politica del Paese e ha al centro l’interesse nazionale. Abbiamo l’esigenza di un semestre bianco lungo per rimettere l’Italia in moto. Questa ricostruzione deve essere anche l’occasione di ricostruzione di un dialogo tra i partiti. Il vostro appuntamento può essere una occasione di lavoro importante. Le elezioni amministrative ci vedono accomunati per la ricerca di soluzioni dei problemi delle nostre città.

Arturo Scotto. Noi dobbiamo partire da un dato: Che in questa fase, che Ettore Rosato definisce “semestre bianco”, la politica non può scioperare. Abbiamo aderito tutti all’appello di Mattarella di non ricorrere alle urne perché le condizioni nelle quali ci siamo trovati ha imposto a tutti un senso di responsabilità e dunque era giusto starci. Ma io non posso immaginare che possiamo vivere con un governo di unità nazionale a vita. Credo che bisogna pensare a una alleanza di centrosinistra che sappia guardare anche e soprattutto oltre questa fase. Su temi come sanità, scuola, welfare di prossimità il nostro campo, sia pure nelle diversità, debba saper rispettare tutti e proporre una alternativa alle destre. E’ necessaria una battaglia comune in Parlamento e nel Paese, con una sinistra larga che sia capace di rialzare le proprie bandiere.

Nicola Fratoianni. La discussione il confronto pone un comune problema: costruire una efficacia alternativa alle destre sovraniste. Hanno messo in campo una forza che parla alla pancia del Paese. Occorre discutere da ora per il dopo Draghi. Le scelte che, al netto del piano vaccinale, sono state prese dal mio punto di vista, rischiano di sbilanciare il nostro Paese. Dobbiamo cogliere indicazioni: nulla sarà come prima. Non sarà scontato invece come ne usciremo. Forse non migliori come si dice. Non è garantito. Dipende dall’esito del conflitto in cui si giocano interessi molto rilevanti. Un conflitto in cui gli interessi sono diversi e divergenti. Partiamo dalle diseguaglianze sulla redistribuzione della ricchezza. Il punto è dove porre lo spazio di una proposta politica ambiziosa. Bisogna accompagnare a questa proposta un dibattito sui diritti. Lo spazio c’è e credo che possiamo lavorare insieme.

Benedetto Della Vedova. Vorrei parlare di quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere e spero che quel comportamento abbia conseguenze grandi per quello che è io definisco: uno tradimento delle istituzioni, per le violenze sui detenuti. Guardate, io non ho nessuna reticenza a pensare che Salvini sia impegnato con noi alla racconta delle firme sui referendum che riguardano la giustizia: ma nessuno dia la patente garantista all’ex ministro, a chi a Santa Maria Capua Vetere decide di dare la sua solidarietà a chi non la merita. Altro tema è l’Europa. Giorgetti ha detto che non ha letto il documento firmato dalle destre: mi auguro che lo faccia in fretta e ci dica cosa ne pensa. Ma sarebbe bastato leggere le firme, per comprenderne i contenuti: un documento firmato da tutte le destre reazionarie e populiste europee. Ecco, se Salvini vuole davvero segnare un cambio di rotta, voti il Ddl Zan che per me va portato a casa così com’è.

Piero De Luca. Siamo in un momento decisivo per la storia del Paese. Stiamo per avviare una grande stagione di rilancio. Questo ci consente di fare un’analisi e gli insegnamenti. Quale Italia disegnare il Paese? La pandemia ha sconvolto il mondo ha cambiato la vita di milioni persone e aumentate le disuguaglianze. Dobbiamo trovare risposte credibili per i cittadini, perché le destre riesce a trovare risposte più semplice e fare breccia nei cittadini. Ma io sono sicuro che possiamo farlo anche noi perché abbiamo persone preparate e non abbiamo mai seguito la propaganda delle destre: mantenendo una linea di responsabilità. C’è chi fa propaganda chi lavora a trovare risposte. L’altro messaggio lòa ritrovata consapevolezza dell’integrazione europea. Da soli, senza questa rete di protezione comunitaria, saremo stati più fragili. Porsi alla retorica populista, difendere l’Europa significa difendere il nostro futuro. Certo un Europa rafforzata, da migliorare, un Europa della solidarietà ma un passo in avanti le forze progressiste lo hanno fatto. Dobbiamo rivendicare il grande lavoro fatto a Roma e quello fatto a Bruxelles. Orbàn e i suoi amici si sono opposti a tutti gli interventi per sostenere i cittadini. Lavorare con Orbàn significa lavorare contro i diritti dei cittadini. Non si può stare con Orbàn e con Draghi.

Francesco Boccia – Conferenza programmatica arriva al momento giusto, in cui noi tutti siamo chiamati a un serio confronto politico. In Europa siamo tutti nello stesso partito. Se in Italia non è così la colpa non è dell’Europa, ma nostra. Credere in un progetto comune di società. Un cammino iniziato da Zingaretti e portato avanti da Letta. Raccolgo le provocazioni di Nencini. Viviamo in una società veloce, digitale. Prima le informazioni erano dentro binari chiari. Ma quella Italia era quella che sognava l’Europa, abbiamo fatto un percorso, come socialisti europei, sognando l’Europa. 209 miliardi all’Italia sono arrivati perché ci fu il sostegno dei partiti socialisti. L’obiettivo era fare un passo avanti rispetto all’unità dell’Europa che solo i socialisti possono fare, l’alternativa è il caos. Chi firma un manifesto con Orban e poi sta al governo tradisce l’Italia, per questo serve l’unità dei socialisti in Europa e dei socialisti e riformisti in Italia. Nel 2016 centrosinistra non andò unito alle elezioni. Noi dobbiamo vincere ovunque sia possibile. La tesi dell’autosufficienza arrogante, e parlo del centrosinistra, ci ha fatto perdere. Oggi non è così, perché c’è un Pd che si è aperto.