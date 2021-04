Sabato 10 aprile – ore 17,30 / 19,30

Il buon governo socialista di Carlo Tognoli

La Milano che Carlo Tognoli prende in mano come Sindaco è una città ferita e in crisi, sia economica che di identità, attraversata dalla violenza politica della “‘strategia della tensione” prima, dagli “anni di piombo” poi.

La politica amministrativa di CarloTognoli, da socialista riformista quale è, la condurrà fuori dalle secche verso una nuova stagione di sviluppo e affermazioni. Le politiche sociali, le infrastrutture della mobilità, la cultura e il decentramento, sono tra le leve di una visone, dove la politica è centrale, dove lo sguardo è rivolto al presente ma anche al futuro. Attraverso una coerente e concreta pratica quotidiana, “senza mai promettere la luna”, appunto. Rileggere quell’esperienza ci permette di cogliere molte analogie con la Milano di oggi e la necessità di ricostruire una cultura di buongoverno riformatore come quello interpretato e rappresentato da CarloTognoli.