“Interfulgent” il nuovo album di Corrado Rustici

Il nuovo album dell’acclamato chitarrista e produttore Corrado Rustici si intitola “Interfulgent”, dal latino interfulgĕo, che significa “Che brilla in mezzo a” o “Che brilla attraverso”.

Liberarsi dalle tenebre socioculturali

Questo nuovo lavoro nasce dal desiderio profondo di trovare la luce dietro alle tenebre socioculturali che circondano tutti, con l’ausilio di nuove idee, rappresentate metaforicamente, in copertina, da un oggetto luminoso, foriero di tempi migliori. Musicalmente è uno sforzo compositivo fatto per ricollocare la chitarra elettrica in un contesto musicale più contemporaneo. I brani sono caratterizzati da suoni di chitarra inimitabili, creati anche con l’ausilio di un pedale – ideato da Corrado e realizzato per la DV Mark – che dà allo strumento una voce notevolmente espressiva e originale. e che Rustici definisce “chitarristicamente liberatoria”

Dalle influenza afro-americane a un linguaggio più europeo

Le composizioni, e il chitarrismo contenuto in esse, sono il risultato di un ulteriore passo in avanti compiuto da Corrado verso l’uso di un linguaggio musicale epurato da influenze afro-americane, preferendo – invece – un vocabolario più Europeo (e a volte partenopeo) per esprimere i momenti “blues/nostalgici” dei brani.

Un tappeto sonoro transmoderno

L’uso di sonorità elettroniche contemporanee, oltre ai memi chitarristici fusion/progressivi/classici, contribuiscono ad un paesaggio sonoro suggestivo, che Rustici definisce “transmoderno”. L’album si avvale della collaborazione di Alex Argento, che ha suonato le tastiere sulla maggior parte dei brani, tranne “The man from Yorkshire”, “Khetwadi Lane” e “G. on a sunny day”, eseguiti interamente da Corrado. I mix e la masterizzazione sono stati curati da Sabino Cannone. Al seguente link è online anche il video del brano “Night of the jackal”: https://youtu.be/LOGbtmiGkAE. Questa la tracklist dell’album: “Halo Drive”, “Night of the jackal”, “The man from Yorkshire (Dedicated to A.H.)”, “Black Swan”, “Anna”, “Interfulgent”,

Ha portato il sound e l’approccio made in USA nel nostro Paese

Napoletano d’origine, Corrado si divide da sempre tra la carriera di musicists e quella di produttore. Destreggiandosi molto abilmente tra la chitarra e lo studio di registrazione, Rustici è diventato uno dei produttori più apprezzati nel mondo, nonché colui che ha saputo portare il sound e l’approccio americani nel mercato discografico italiano.

Tra i produttori più importanti a livello nazionale e internazionale

Ha lavorato con star del calibro di Herbie Hancock, Whitney Houston, Aretha Franklin, George Benson ed Elton John, ed è stato produttore di artisti quali Zucchero, Francesco De Gregori, Ligabue, Elisa, Andrea Bocelli, Negramaro e Francesco Renga, contribuendo a più di 20 milioni di dischi venduti.

Una passione mai sopita per il progressive

Parallelamente, oltre a essere stato il fondatore di due band rock prog italiane diventate poi leggendarie, i Cervello e i Nova, ha pubblicato anche 3 dischi da solista (2 in studio e 1 live) e un album in collaborazione con Peppino D’Agostino, “For the beauty of this wicked world”.

Andrea Malavolti