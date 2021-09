Corre il Pil, Franco: “Meglio delle previsioni”

Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, parlando al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha affermato: “Sarà +5,8%, più probabilmente +5,9%, se non addirittura +6%. Quello che conta è che è in atto una ripresa intensa del Pil, il terzo trimestre sta andando bene. Per fine anno l’Ufficio Parlamentare di Bilancio prevede un +5,8%, non possiamo escludere che a fine anno sia superiore. I dati sono incoraggianti, chiuderemo con un deficit e un debito un pò migliori di quanto indicato nel Def. Inoltre, il debito, l’anno prossimo scenderà ulteriormente e verso la fine del decennio convergerà verso i livelli pre-pandemici. Ma non basta. È importante che la crescita sia rapida, ma la sfida più importante è crescere in modo strutturalmente più elevato che in passato. Per fare questo, credo che su ogni norma e su ogni provvedimento dovremmo sempre domandarci quali saranno gli effetti al 2025-2030, nel 2050 serve una visione d’insieme, un impegno e uno sforzo corale: non basta il Piano, non basta quello che fa il Governo, serve uno sforzo corale del Paese e delle imprese soprattutto. Io credo, ha detto ancora il ministro Franco, che adesso l’enfasi via via crescente è instradare l’economia su un sentiero di crescita che sia strutturalmente più alto. Uscirne richiede un buon utilizzo del piano e una strategia che sappia contemporaneamente incidere sull’occupazione, sul capitale umano e sulla produttività. E credo che questi elementi vanno visti assieme”.

Guardando ai prossimi provvedimenti, la manovra e il decreto fiscale, Franco ha sottolineato: “L’intervento sul cuneo e sull’Irpef saranno centrali. Il carico fiscale deve essere quanto più possibile favorevole ai fattori della produzione, in particolare al lavoro”.

Carlo Cottarelli, chiamato a Cernobbio per moderare un dibattito con Nouriel Roubini e Joseph Stiglitz, ha dichiarato: “Sono relativamente ottimista sul fatto che se non torneranno le chiusure dovute ai contagi allora l’Italia riuscirà a raggiungere, nel primo trimestre del 2022, lo stesso livello di Pil che aveva nel quarto trimestre 2019, l’ultimo pre Covid”.

Intervistato da Huffington Post, Cottarelli, economista e presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, in merito all’apertura del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani al nucleare di quarta generazione,ha commentato: “Ha detto una cosa sacrosanta: valutare. Non si può avere la preclusione al nucleare perché si chiama nucleare”.

Sul Pil, l’Istat ha registrato una crescita già acquisita del Pil per quest’anno pari al 4,7 per cento, ma per l’economista Cottarelli: “Lo scenario è legato a molte incertezze perché è evidente che se si ricomincia con le chiusure allora si fa un passo indietro, non in avanti. Ma assumendo che le chiusure non ritorneranno sono relativamente ottimista sul fatto che l’Italia, nel primo trimestre del 2022, riesca a raggiungere il livello di Pil che aveva nel quarto trimestre del 2019, l’ultimo pre Covid. La mia previsione attuale è di un Pil intorno al 5,8%, vicini al 6 per cento”.

Come si sa, Draghi ha invitato prudentemente a non esaltarsi troppo per il rimbalzo del secondo trimestre. Siamo cresciuti più di Germania e Francia, ma stiamo anche risalendo da un tonfo che l’anno scorso è stato molto più pesante per noi.

Per Cottarelli: “Siamo ancora in fase di rimbalzo: è del tutto ragionevole sostenere quello che ha detto Draghi. Noi potremmo davvero gridare al successo solo dopo aver raggiunto il livello di Pil che avevamo nell’ultimo trimestre del 2019 e se da lì in poi facciamo vedere che la crescita continua. Insomma dobbiamo aspettare ancora”.

Alla domanda sul green pass, Cottarelli ha spiegato: “Il green pass è qualcosa che viene dato a chi ha una minore probabilità di infettare gli altri. Sappiamo che anche chi è vaccinato può infettare, ma la possibilità è molto più bassa, quindi la logica direbbe che se hai una minore probabilità di infettare gli altri puoi stare vicino agli altri. Poi tutto dipende dal luogo di lavoro. Se è un luogo di lavoro in cui c’è un ampio distanziamento forse non c’è bisogno dell’obbligo. Ma nei luoghi di lavoro in cui c’è uno stretto contatto tra le persone, è meglio se si è vaccinati e se c’è l’obbligo del green pass”.

Nelle prossime settimane andrà definita l’agenda economica: ammortizzatori sociali, fisco, pensioni. Il Tesoro invita alla prudenza sull’utilizzo del deficit anche perché bisogna sempre mettere in conto che serviranno soldi se i contagi risaliranno. Il dibattito politico tende a svilupparsi sul dilemma se è meglio concentrare le risorse disponibili su una riforma o spalmarle un po’ su tutte.

Secondo l’economista: “Spalmare non serve a niente. Se si vuole ottenere qualcosa è meglio farlo per le priorità ed evitare di mettere soldi un pò qui e un pò là tanto per fare contenti tutti”.

Sui contenuti delle riforme Cottarelli ha commentato: “La cosa su cui tutti i partiti sembrano d’accordo è evitare il forte salto che esiste tra il secondo e il terzo scaglione dell’Irpef, però bisogna trovare le risorse per farlo perché di per sé costa. Bisogna vedere cosa si può fare. Come ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco le risorse per ridurre le tasse non sono tante”.

Dunque, anche economisti come Cottarelli che stanno fuori dal Governo valutano positivamente l’operato di Draghi concordando sul saper cogliere l’opportunità per poter costruire un Paese in grado di superare quegli ostacoli strutturali che finora hanno frenato lo sviluppo ed un maggiore benessere.

Intanto segnali positivi arrivano anche dall’OCSE. L’istituto di Parigi infatti infatti “prevede che l’economia recuperi i livelli del 2019 entro la prima metà del 2022”, dopo una crescita per quest’anno stimata al 5,9%. “Il debito pubblico salirà quasi al 160% del Pil nel 2021”.Dall’OCSE arriva allo stesso tempo un invito a “continuare a fornire sostegno fiscale, sempre più mirato, fino a quando la ripresa non sarà consolidata nei settori economico e occupazionale”. L’Ocse auspica anche “un piano fiscale di medio periodo da attuare una volta che la ripresa sarà consolidata”, per “ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil”.

Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, non accoglie invece con favore alcuni passaggi del rapporto. Soprattutto quelli che riguardano il rapporto tra età pensionabile e speranza di vita. Secondo Proietti vi sono “molte bizzarrie, frutto di analisi superficiali della situazione del nostro Paese”. “Una su tutte – continua – merita di essere subito recepita. L’OCSE ci invita a ‘ristabilire immediatamente la correlazione tra età pensionabile e speranza di vita’. Sempre oggi, a riguardo, l’Istat ha rilevato che in Italia l’aspettativa di vita è diminuita, a causa della pandemia da Coronavirus, di un anno e due mesi. Il Governo, sempre attento alle indicazioni degli Organismi Internazionali, recepisca la proposta dell’OCSE e cominci a diminuire di un anno e due mesi l’età di accesso alla pensione nel nostro Paese”.

Salvatore Rondello