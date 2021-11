Covid-19, Decreto Fiscale: nuove settimane di cassa integrazione

Inps

ASSEGNO UNICO DA MARZO 2022

L’assegno unico per i figli arriverà a partire da marzo e non da gennaio 2022. Non si tratta di uno slittamento della misura, hanno spiegato fonti ministeriali, ma una scelta legata all’esigenza di consentire alle famiglie di presentare l’Isee dell’anno precedente, su cui si parametra l’assegno.

Da gennaio potranno iniziare ad essere inviate le domande e due mesi dopo comincerà ad essere distribuito il beneficio a tutte le famiglie italiane con uno o più figli a carico. Per evitare i due mesi scoperti del 2022, verranno prorogati a gennaio e febbraio l’assegno ponte e gli assegni familiari attualmente in vigore.

Differimento a marzo, le motivazioni

La corresponsione dell’assegno unico slitta ancora: le prime erogazioni non saranno più a inizio 2022, come si era ipotizzato, ma saranno avviate a partire da marzo. La decisione di protrarre l’attivazione vera e propria del beneficio è legata ai tempi stretti per la partenza del sistema. Dopo l’esame in cdm avvenuto la scorsa settimana, il decreto attuativo deve infatti passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti e a quello della Conferenza Unificata.

Fonti ministeriali affermano che non si tratta di un vero e proprio differimento, ma di una scelta voluta, legata all’esigenza di permettere alle famiglie di avere tutto il tempo per presentare l’Isee dell’anno precedente, su cui il trattamento verrà misurato. Per evitare però che i primi due mesi del 2022 rimangano scoperti, i lavoratori autonomi continueranno a fruire dell’assegno temporaneo e i lavoratori dipendenti degli assegni al nucleo familiare. Poi partirà il nuovo sistema e anche a regime, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno.

Gli importi

Circa la metà delle famiglie italiane dovrebbe avere diritto all’importo massimo dell’assegno unico universale per i figli, che entrerà in vigore il prossimo anno. È quanto spiegano fonti del ministero, sulla base dei dati dell’Istat secondo cui circa la metà dei nuclei familiari italiani ha un Isee fino a 15mila euro. L‘importo della misura sarà calcolato sulla base dell’Isee e sarà così articolato:

per i redditi più bassi sarà di circa 180 per ogni figlio;

dal terzo figlio in poi la quota arriva a 250/260 euro sempre per i redditi più bassi;

per i redditi più alti l’importo cala fino ai 50 euro a figlio.

Ci sarà inoltre una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano, una premialità voluta dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti per spingere il lavoro femminile.

L’assegno unico per i figli verrà corrisposto nella somma minima di circa 50 euro ai redditi più alti, ma anche a chi decida di non presentare l’Isee. L’erogazione al minimo, in assenza di Isee che certifichi il diritto a un assegno più alto, avverrà dunque in automatico.

Pensionati

IL CEDOLINO DI PENSIONE DI DICEMBRE 2021

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Di seguito, si riportano le informazioni sul cedolino della pensione di dicembre 2021.

Il pagamento avviene con valuta 1° dicembre. Sulla base dell’ordinanza n. 808 del 12 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per dicembre 2021 per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è stata prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, è stato distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste èstato effettuato dal 25 novembre al 1° dicembre 2021.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il solito, consueto calendario.

Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’Inps ne richiederà la restituzione.

Maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare

L’articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Anf. Gli incrementi sono pari a:

37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;

55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo Anf spettante non sia superiore a zero.

La maggiorazione è stata corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità di dicembre 2021.

Gestioni pubbliche: attribuzione per il 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi

Anche sul rateo di dicembre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Come noto, l’efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte. Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:

900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.

Corresponsione della somma aggiuntiva per il 2021 (quattordicesima)

Con la rata di dicembre 2021 è stata posta in pagamento la cosiddetta “seconda tranche” della somma aggiuntiva per il 2021 con i seguenti criteri:

pensioni della gestione privata: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età), dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste;

pensioni della gestione pubblica: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Importo aggiuntivo di 154,94 euro per il 2021

Sulla rata di dicembre 2021 è stato corrisposto, per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Si rammenta che il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Si precisa che, per le pensioni della gestione pubblica, il pagamento non è stato gestito in via centralizzata ma è stato effettuato dalle diverse strutture territoriali sulla base della preliminare verifica dei requisiti richiesti.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021 ordinario e integrativo

Sono proseguite anche sulla mensilità di dicembre (tenendo conto anche del rateo di tredicesima) le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo la data del 30 giugno. Sul rateo di pensione si procede: al rimborso dell’imposta a credito del contribuente; alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. I contribuenti che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale /730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app Inps Mobile.

Covid-19, Decreto Fiscale

NUOVE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) introduce un ulteriore periodo di trattamenti di Assegno ordinario (Aso) e Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.

Possono accedere alla misura dell’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (Fis), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla Cigd e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.

Queste le prime indicazioni sul nuovo periodo di trattamenti emergenziali illustrati dall’Istituto di previdenza con il messaggio del 18 novembre scorso, n. 4034, in attesa della circolare con cui verranno dettagliate le innovazioni apportate dal decreto Fiscale in materia di ammortizzatori sociali.

Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale:

ordinari, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;

ordinari, per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge 18/2020;

straordinario, in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Carlo Pareto