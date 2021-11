Maraio: “Il Governo preveda lockdown per non vaccinati”

“Di fronte a momenti difficili, bisogna prendere misure drastiche. Il Governo preveda lockdown per le persone che non si sono vaccinate”. È la proposta di Enzo Maraio, segretario del Psi, che aggiunge: “Contagi di nuovo in aumento e in 24h si torna purtroppo ai livelli di qualche tempo fa. Per contenere la quarta ondata è necessario assumere misure di rigore: salvaguardare la salute degli italiani e l’economia in vista del Natale sono le due priorità”.