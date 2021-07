Nencini: sì a restituzione beni esportati illecitamente

La commissione cultura senato ha approvato all’unanimità la risoluzione proposta dalla sen. Corrado sulla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati.

‘Un atto davvero importante – ha dichiarato il presidente della Commissione Riccardo Nencini – proprio perché l’Italia è da tempo al centro di traffici illeciti che sottraggono alla proprietà beni artistici, reperti archeologici e altri manufatti di alto interesse culturale che spesso, poi, fanno bella mostra in musei di mezzo mondo. È indispensabile potenziare la nostra diplomazia per recuperare questi beni e inasprire le pene per chi traffica in opere d’arte. Il primo atto rivoluzionario da compiere potrebbe essere il recupero dell’Atleta di Fano, esposto al Getty Museum di Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2018’.

La risoluzione impegna il governo ad adottare iniziative perché la Rai coinvolga i cittadini in questa materia e perché favorisca l’inserimento nei corsi di laurea dell’insegnamento di Archeologia Giudiziaria.

Leggi la risoluzione