Da Rai Cultura e Senato un omaggio alle donne che hanno fatto l’Italia

“Investiamo sulle donne, lasciamoci coinvolgere dalla loro vulcanica energia, io credo che il futuro debba essere nelle loro mani perché l’economia può ripartire solo da loro”, queste le parole della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a conclusione del programma “Viva le donne” che Rai Cultura e Senato hanno trasmesso sabato scorso su Rai 2, dall’aula di Palazzo Madama. Un appuntamento dedicato in questa puntata alle donne che nel passato e fino ad oggi, con tenacia e con il loro esempio hanno costruito l’Italia.

Il Presidente della Commissione Cultura del Senato, Riccardo Nencini, in particolare, ha voluto evocare e ricordare la figura di Oriana Fallaci: “E’ stata la prima donna a lavorare in una redazione e ha rivoluzionato la maniera di fare giornalismo, grande inviata di guerra in Vietnam, era coraggiosa e andava diretta alla fonte, non accontentandosi mai del sentito dire o del riportato, come spesso invece si trovavano a fare i suoi colleghi. Non lasciava nulla al caso, si preparava in maniera incredibile munita di vocabolari, sinonimi e contrari e dell’inseparabile macchina da scrivere Olivetti”. Questo è solo uno degli esempi d’eccellenza italiana al femminile al quale le donne di oggi possono ispirarsi, rispolverando la vita e rileggendo le sue parole in libertà.

Fabiana Bruni