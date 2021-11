Dal 2 per mille al Governo Draghi. Di Maio Capo-Partito

Un altro mea culpa che porta Di Maio e il Movimento a spogliare gli abiti ‘rivoluzionari’ e a tratti rivoltosi. Luigi Di Maio ammette di aver sbagliato ad appoggiare i gilet gialli. “In Francia voterei per lui” (Macron, ndr). Di Maio, ospite alla festa del Foglio, sposa la nuova stagione pentastellata e spiega: “Non ho nessun problema a mettere nero su bianco i miei errori del passato. Il Trattato del Quirinale è una grandissima opportunità per l’Italia e la Francia ma anche per l’Europa, ad esempio sul tema dei migranti”. Il responsabile della Farnesina traccia anche la via dei Cinque Stelle in vista delle prossime Politiche: “Il M5S se avrà la forza di uno scatto di reni sicuramente avrà anche l’opportunità di raggiungere e mirare a un 20%, che è oggi la soglia dove c’è la prima forza politica”.

Non è il solo punto di ripensamento del Capo politico dei 5 stelle che in questo momento si apprestano a votare per il ‘finanziamento’ al loro Movimento: tra fuoriusciti e onerosi le casse languono e la soluzione potrebbe essere il 2 per mille. L’annuncio della votazione è previsto al massimo entro stasera (domani sarebbe troppo tardi per far scattare dal nuovo anno la novità). C’è attesa per conoscere come (e se) verrà posta la questione dei fondi. Il terreno è talmente scivoloso che in pochi tra i big, incluso Giuseppe Conte, ha fatto un endorsement personale sul voto.

Nel frattempo Di Maio continua a portare il Movimento, sempre più simile a un Partito, verso il ‘Centro’. “L’Italia non può permettersi di perdere Mario Draghi in questo momento. Chi sta pensando di andare votare fa un danno al Paese” per cui sarà ricordato, ha detto il numero Uno della Farnesina. Draghi, l’uomo che ha spodestato nella logica di molti pentastellati il Presidente Conte.